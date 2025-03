L'OM tente un gros coup en Angleterre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Roberto De Zerbi avait fait de Hee-chan Hwang l’une de ses priorités pour renforcer l’attaque de l’OM. Une piste toujours d’actualité pour le board olympien à l’aube du prochain mercato.

En pleine reconstruction de son effectif l’été dernier, l’Olympique de Marseille a chamboulé son secteur offensif et Roberto De Zerbi avait notamment identifié Hee-chan Hwang comme l’une de ses priorités. Attaquant polyvalent ayant fait ses preuves en Premier League, l’international sud-coréen représentait une belle opportunité pour le club olympien et l’ancien du RB Leipzig était plutôt ouvert à l’idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1 sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Wolverhampton s’est toutefois opposé à son départ et Hee-chan Hwang est donc resté chez les Loups, pas vraiment l’idée du siècle de la part des Wolves puisque la saison 2024-2025 de Hwang est catastrophique avec 2 buts en 18 matchs et un statut de remplaçant. Une situation qui pourrait bien pousser Wolverhampton à ouvrir, cette fois, la porte à un départ de celui qui compte 69 sélections avec la Corée du Sud. Selon le média Molineux News, spécialisé dans l’actualité du club anglais, l’Olympique de Marseille est toujours très intéressé par le joueur et pourrait revenir à la charge dans les semaines à venir afin de le recruter.

L'OM suit toujours Hee-chan Hwang

L’actuel 17e de Premier League sera cette fois d’accord pour négocier un départ, mais la question est maintenant de savoir à quel prix. Car pour Marseille, une éventuelle folie financière dépendra en grande partie d’une qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions. Estimé par Transfermarkt à 17 millions d’euros, Hee-chan Hwang est également ciblé par plusieurs clubs de Premier League dont West Ham, qui cherche à étoffer son secteur offensif. La concurrence sera donc bien présente pour l’OM dans ce dossier, mais le club phocéen compte sur les bonnes relations établies l’été dernier avec le joueur et son entourage pour rafler la mise. Cela ferait en tout cas le bonheur de Roberto De Zerbi, qui sait que son effectif devra considérablement être renforcé pour bien figurer en coupe d’Europe la saison prochaine.