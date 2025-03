OM ‍: Roberto de Zerbi agresse le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Deux semaines après la défaite de l'Olympique de Marseille, et à la veille du match à Reims, Roberto De Zerbi est revenu sur le duel entre l'OM et le PSG. L'occasion pour lui d'allumer le club de la capitale.

L'accueil réservé par les supporters parisiens à Adrien Rabiot a alimenté pour quelques semaines l'antagonisme entre fans de l'OM et du PSG, tout cela arrivant dans un climat déjà bien tendu par le récent pétage de plomb de Pablo Longoria, plus la révélation sur les salaires en Ligue 1 et jeudi soir par le numéro de Complément d'Enquête sur Nasser Al-Khelaifi. Et avant la reprise du Championnat, qui passe par un déplacement à Reims pour l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a remis de l'huile sur le feu en évoquant la rivalité entre l'OM et le PSG. Pour l'entraîneur italien, il est clair que malgré sa puissance financière et l'impact de Nasser Al-Khelaifi dans le football français, le Paris Saint-Germain n'est pas le plus grand club français, ce statut étant réservé, selon lui, à l'Olympique de Marseille.

De Zerbi n'aime pas le PSG

En réponse à une question sur le fait que l'Olympique de Marseille n'est désormais qu'un second couteau par rapport au PSG et que forcément cela doit le chagriner, Roberto De Zerbi a riposté sans prendre des pincettes. « Moi, je suis content de ne pas faire partie de « l’équipe du pouvoir ». Ce n’est pas ce qui me correspond. Je ne voudrais pas être dans cette équipe-là. L’équipe dominante d’un pays, celle qui détient tous les pouvoirs, ce n’est pas celle qui me plaît honnêtement (...) Nous savons que nous sommes inférieurs, mais nous nous battrons jusqu’au bout.

Cela ne remet absolument pas en cause le prestige de l’OM. J’ai toujours dit que, pour moi, en termes d’histoire, d’ambiance et de passion, c’est le club le plus important de France. J’ai également parlé de la différence entre les stades, et je pense que c’est quelque chose d’évident. Quant à l’écart de niveau entre le PSG et l’OM, les derniers résultats parlent d’eux-mêmes. Mais j’espère qu’un jour, nous pourrons inverser la tendance et gagner 3-0 contre eux », a prévenu, en conférence de presse, l'entraîneur italien, dont on a appris cette semaine, qu'il touchait tout de même 550.000 euros par mois depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille.