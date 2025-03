OM ‍: Neal Maupay tabassé par un Lensois chambreur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Neal Maupay a pris l'habitude de chambrer les adversaires de l'Olympique de Marseille, lorsque l'OM s'impose. Et lors de la victoire phocéenne à Lens, l'attaquant avait utilisé la célèbre chanson Les Corons pour se moquer du RC Lens. Les Sang et Or n'avaient pas oublié.

Roberto De Zerbi a passé une sale soirée samedi, puisque son équipe s'est inclinée à la dernière minute contre le RC Lens dans un Vélodrome soudainement pétrifié. L'entraîneur italien était donc sur les nerfs, et sa tension a grimpé en flèche lorsqu'il a entendu dans les couloirs du Vélodrome une chanson qu'il ne connaissait pas très bien, mais dont le volume sonore était amplifié. Cette chanson, c'était Les Corons, que Tom Pouilly, le milieu de terrain lensois, et pur produit du centre de formation, diffusait sur une enceinte portable poussée à la puissance maximale. Tandis que certains de se coéquipiers reprenaient cela en coeur, De Zerbi était furax, mais il a été calmé par le staff de l'OM qui lui ont rappelé le contexte de cette séquence.

De Zerbi n'est pas fans des Corons

Les corons dans les couloirs du Vel Spécial dédicace @nealmaupay_ 😘@pouillytom34 Ce Roi ! ❤️💛 pic.twitter.com/w3sg67vbjS — Val 🕷️🇫🇷 (@DchValentin) March 9, 2025

Car si Tom Pouilly a tenu à diffuser la chanson de Pierre Bachelet dans le couloir du Vélodrome, c'est en réponse à un chambrage XXL de Neal Maupay. Lors du match aller à Bollaert, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, coutumier du fait, avait souhaité une « bonne nuit la Team OM » sur Instagram avec en fond sonore Les corons, un hymne entonné par les supporters lensois. Même si Maupay n'est rentré qu'à la 77e du match contre Lens au Vélodrome, ce chambrage de Pouilly était de bonne guerre et c'est d'ailleurs comme cela qu'il a été vécu du côté de l'OM où on sait désormais très bien que Neal Maupay est coutumier du fait avec les risques que parfois cela se retourne contre lui et l'Olympique de Marseille. Il n'est pas certain que cela empêchera le joueur prêté par Everton de continuer sur sa lancée.