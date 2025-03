OM ‍: Gouiri joueur du mois de février, ça l'écoeure

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Amine Gouiri a été élu meilleur joueur du mois de février il y a quelques jours. Une énorme anomalie pour Daniel Riolo.

Depuis son arrivée à l'OM cet hiver, Amine Gouiri ravit les fans et observateurs du club phocéen. L'international algérien s'est très vite adapté au système de jeu de Roberto De Zerbi. Lors du mois de février, l'ancien du Stade Rennais a enchainé les bonnes prestations mais aussi les buts. De quoi lui permettre d'être élu meilleur joueur du mois dernier, alors qu'il était en compétition avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Pour Daniel Riolo, le fait de voir Gouiri rafler le titre UNFP de meilleur joueur du mois de février n'est pas normal. En plein direct, le consultant s'en est notamment pris à son collègue Walid Acherchour sur le sujet.

Gouiri, Riolo ne digère pas

Pour Daniel Riolo, Gouiri n'a pas été si bon que cela et a profité d'une gestion discutable des choses de la part de De Zerbi : « L'OM marchait jusqu'à ce que Gouiri arrive. L'OM était deuxième du championnat. Y'a un mec qui est là depuis six mois et qui bosse (Ndlr : Maupay), qu'on complimente pour ce qu'il fait, son état d'esprit et la façon dont il joue dans l'équipe et on lui dit de sortir. Il a totalement disparu et a été mis à la cave et on a jeté la clé dans le caniveau. Les gens comme toi l'ont élu joueur du mois de février. C'est une honte absolue. Gouiri fait un super mois mais il n'est pas le joueur du mois. J'aurais essayé Gouiri autrement ». Amine Gouiri a planté 3 buts en 6 rencontres disputées avec l'OM depuis son arrivée et aura su se montrer également décisif avec des passes décisives pour ses coéquipiers. Il devra aider ces derniers dans les prochains jours. Le club phocéen traverse une nouvelle période de turbulences et une réaction est attendue dimanche soir lors du déplacement au Parc des Princes pour défier le PSG.