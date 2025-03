Un arbitre de L1 répond à l’OM, ça pique fort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Malgré les polémiques, les arbitres sont très discrets dans les médias. Ce n'est pas le cas d'Eric Wattellier, qui a décidé de prendre la parole pour revenir sur les coups de pression qu'il peut subir.

C’est bien connu dans le football, tout est toujours de la faute de l’arbitre. Les complaintes contre les sifflets sont éternelles mais cette saison, un cap a clairement été franchi. Physiquement tout d’abord quand Paulo Fonseca est allé se confronter tête contre tête avec Benoit Millot. Verbalement et de façon gestuelle ensuite quand Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont laissé entendre que les arbitres étaient corrompus, que les dés étaient pipés et que l’OM était victime d’un complot savamment orchestré.

« Absolument inutile »

Forcément, ces propos mettent une pression incroyable sur les arbitres, qui sont désormais formés pour résister à ce genre d’attaque, même s’ils restent des hommes. Avant le match entre Nice et l’OM, Marseille avait frappé fort en lâchant un communiqué musclé, auquel Nice avait répondu histoire de ne pas être en reste. Arbitre de cette rencontre, Eric Wattellier a bien voulu revenir sur ces coups de pression qui ne le font pas chavirer. Dans une pire de parole rare pour Aujourd’hui en France, l’officiel a expliqué comment il avait géré cette situation, assurant que cela ne l’avait pas perturbé le moins du monde. « Absolument inutile »

« Fin janvier, la direction de l’OGC Nice et de l’OM vous ont mis la pression par communiqués interposés avant leur confrontation. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là ? Les clubs n’ont toujours pas compris que ça ne servait strictement à rien. Je ne vais pas dire que ça m’a fait sourire, mais pas loin. Je suis arrivé au match encore plus confiant qu’à l’accoutumée. J’aime gérer ces matchs sous pression, j’aime ça. Donc, ce qu’ils ont fait, c’était vraiment absolument inutile », a martelé Eric Wattellier qui aimerait faire comprendre que les arbitres sont totalement dans leur bulle même si cela ne les empêche pas de faire les frais de la colère des supporters. En février dernier, l’arbitre a ainsi vu un courageux anonyme menacer de dévoiler son adresse et son numéro de téléphone sur X, débordant largement du cadre du football.