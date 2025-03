OM ‍: Pas dignes de la C1, Rabiot cartonne ses coéquipiers ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Adrien Rabiot sur beIN Sports après la défaite de l'OM à Reims (3-1) : « Ça fait mal d'afficher cet état d'esprit-là. On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end. OK il y a eu la trêve, on n'a pas eu le temps de bien préparer ce match mais ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. C'est compliqué, je ne sais pas quoi dire…

Ce n'est pas une question de bloc bas, c'est un tout. Dans les duels on n'est pas présents, dans le contre-pressing c'est pareil. On savait qu'ils n'avaient que quelques armes, c'étaient les coups de pied arrêtés et les contres. On n'a pas été capables de les arrêter là-dessus. Sur le premier but, on défend à trois mètres de l'adversaire, ce n'est pas possible. Quand on affiche ce qu'on veut faire, on ne peut pas défendre comme ça et faire un match comme ça. Il faut se remettre en question, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste sept matchs si on veut aller en Ligue des Champions, moi je suis venu pour ça.

S'il y en a qui n'ont pas cette ambition, qu'ils le disent avant les matchs et qu'ils laissent d'autres jouer. La Ligue des Champions est un objectif important pour un joueur de football, c'est quelque chose de grand. Il y en a qui ne l'ont pas jouée ici et qui ne la joueront peut-être jamais, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus faim à l'idée de jouer cette compétition la saison prochaine. Il n'y a pas de souci dans le groupe. Il faut avoir une autre mentalité, il y a d'autres équipes qui ont envie, on a vu Strasbourg hier. Il faut afficher cette envie. »