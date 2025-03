L'OM coule à pic, le responsable est trouvé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a été malmené à Reims ce samedi en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont inquiétants depuis quelques matchs et pourraient perdre gros en cette fin de saison.

L'OM n'y arrive plus depuis quelques matchs et pourrait finir par tout perdre en Ligue 1. Les Phocéens rêvent d'une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison mais la route est encore longue pour les hommes de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien est plus que critiqué pour certains de ses choix et ses attentes trop grandes pour la qualité de son effectif. L'ancien de Brighton ne fait plus l'unanimité chez des fans et observateurs de l'OM qui attendaient bien mieux de sa part. Ce n'est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire.

De Zerbi accusé

Lors d'un passage ces dernières heures sur RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l'entraineur de l'Olympique de Marseille, responsable selon lui de ce qui arrive à son club : « On peut l’excuser mais dire qu’il n’est pas responsable c’est autre chose. Aujourd’hui, si tu n’as pas gagné un match depuis un mois, tu joues contre l’OM et tu te relances. Je parle de Reims mais je pourrais parler d’Auxerre et de Lens. Hier, j’ai vu une équipe sans âme, sans enthousiasme. Il n’y a rien ! En première période, ils ont dû passer 30 minutes dans les 30 derniers mètres de Reims et ils n’ont eu qu’une seule occasion. Il ne se passe rien dans cette équipe. (...) Tu as des joueurs au milieu de terrain suffisamment costauds pour te passer de Rabiot ? Déjà tu as une équipe qui n’a aucun enthousiasme et en plus tu fais jouer un infirme et un joueur qui ne joue pas à son poste. Je veux bien qu’il soit excusable mais il est à 200% responsable ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM recevra Toulouse au Stade Vélodrome. Un Vélodrome qui pourrait commencer à montrer son mécontentement aux joueurs de De Zerbi. Attention à ne pas tout gâcher alors que les Phocéens étaient pourtant lancés dans leurs objectifs il y a quelques semaines seulement.