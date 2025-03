OM ‍: Excellente nouvelle pour Mehdi Benatia

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a saisi le Comité National Olympique et Sportif Français concernant la suspension de Mehdi Benatia, laquelle est donc automatiquement levée en attendant une décision finale.

Suspendu pour trois mois, plus trois mois avec sursis, suite à son comportement après le match OM-Lille le 14 janvier au Vélodrome, Mehdi Benatia pourra accompagner Roberto De Zerbi et ses joueurs samedi à Reims. Alors que Pablo Longoria est, lui aussi, suspendu, l'Olympique de Marseille a décidé de porter l'affaire devant le CNOSF, et aussitôt la suspension du directeur du football de l'OM a été levée à titre conservatoire comme le veut le règlement. Cependant, Mehdi Benatia n'est pas tiré d'affaire, car l'appel du club phocéen sera étudié par le comité olympique le 9 avril prochain. Si le CNOSF confirme la décision prise en première instance, alors la suspension reprendra jusqu'au bout pour le bras droit du président de l'Olympique de Marseille, mais l'instance peut aussi décider de durcir la sanction.

Benatia de retour dans le groupe marseillais

En attendant, l'OM peut compter sur Benatia à un moment où les choses s'accélèrent pour club phocéen dans la bataille pour un ticket qualificatif pour la Ligue des champions. Pablo Longoria étant, lui, suspendu pour 15 matchs, et donc jusqu'au début de la saison prochaine, il pourra avoir son plus proche conseiller au contact direct avec Roberto De Zerbi et ses joueurs.