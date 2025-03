OM ‍: Longoria « ‍porte-parole du PSG ‍», Al-Khelaïfi le terrorise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au contraire de certains présidents tels que John Textor ou Joseph Oughourlian, Pablo Longoria ne s’est jamais frontalement opposé à Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, le dirigeant de l’OM a horreur des clashs.

Ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi est de plus en plus contesté chez les présidents de clubs. John Textor et Joseph Oughourlian ont notamment contesté l’influence et le pouvoir du président du PSG dans les instances du football français, notamment sur les sujets des droits TV ou encore de la répartition de l’argent injectée par le fonds d’investissement CVC. La parole d’un homme a longtemps été surveillée, celle de Pablo Longoria. Mais jusqu’à présent, le président de l’Olympique de Marseille est resté très discret, voire même carrément muet au sujet de l’influence de son homologue parisien.

Longoria a horreur des clashs entre présidents

Et pour cause, RMC explique en ce jour de Classique entre le PSG et l’OM au Parc des Princes que Pablo Longoria voue un grand respect à Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il entretient « de très bonnes relations de travail ». Il faut dire que les deux hommes collaborent au conseil d’administration de la LFP mais aussi au comité exécutif de l’Association européenne des club, lequel est présidé… par le dirigeant qatari. Le board marseillais estime qu’il est crucial pour le club phocéen de conserver une relation cordiale entre les présidents des deux plus grands clubs français et que les fonctions multiples de Pablo Longoria à la LFP, à l’UEFA et à la FIFA « l’obligent » à garder une cote de sympathie auprès de Nasser Al-Khelaïfi.

Autrement dit, hors de question pour le dirigeant espagnol de contester son homologue parisien comme l’a récemment fait John Textor même si en privé, le patron de l’OM ne se prive pas pour émettre plusieurs critiques à l’encontre de « NAK », notamment au sujet du contrôle budgétaire des clubs ou de la société commerciale de la LFP. Qualifié de « porte-parole du PSG » par John Textor lors d’une interview du patron américain de l’OL à ‘Rothen s’enflamme’ au mois de janvier, Pablo Longoria assume sa discrétion, notamment lors des collèges de Ligue 1 ou des conseils d’administration de la LFP.

« C’est aussi ce style qui fait de lui un président respecté par ses pairs, même si cette posture lui vaut actuellement quelques reproches » conclut la radio, pour qui certains supporters de l’OM aimeraient que Pablo Longoria muscle davantage son jeu envers Nasser Al-Khelaïfi à l’avenir. Chose que le dirigeant espagnol n’a, à priori, pas prévu de faire à court terme.