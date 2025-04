OM ‍: Romain Molina dénonce un scandale européen à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour sanctionner les joueurs de l'OM, Roberto De Zerbi a annulé les deux jours de congés accordés à ces derniers cette semaine. De quoi faire sourire Romain Molina qui a dénoncé le travail fait à Marseille cette saison.

L'Olympique de Marseille l'a vite fait savoir samedi après la défaite à Reims, l'entraîneur italien du club phocéen a coincé ses joueurs une nuit à la Commanderie, et a prévenu ses derniers que les deux jours de repos accordés dimanche et lundi étaient annulés. Une manière de faire savoir aux supporters de l'OM que le club n'était pas un centre de vacances et que les footballeurs marseillais devaient assumer les quatre défaites en cinq matchs. Tout cela a donc fait du buzz, sauf que dans sa dernière vidéo, Romain Molina affirme que cette punition est une vaste blague, dans la mesure où du côté de l'Olympique de Marseille, les joueurs de Roberto De Zerbi ne sont pas du tout les plus mal lotis. Loin de là même.

L'OM c'est le Club Med selon Romain Molina

Dans une vidéo sur Youtube, Le journaliste révèle en effet que l'OM est très généreux en matière de journées de repos, au point d'être probablement le numéro 1 en Europe. « Là, on est dans un numéro de communication exceptionnel, car l'Olympique de Marseille est cette année le club en France, voire en Europe, qui a distribué le plus de jours de congé et off à ses joueurs. Je n’ai jamais vu ça, c’est plus de deux mois depuis le début de saison. Oui, vous avez bien entendu, avec un seul match par semaine, avoir accordé autant de congés, bah, tu m'étonnes que beaucoup en interne se questionnent sur la forme physique de certains joueurs parce qu'il y en a qui ne sont pas sérieux », fait remarquer Romain Molina, qui cite dans cette catégorie de joueurs, Mason Greenwood et Luis Henrique.

Une analyse qui risque de faire du bruit du côté de la Commanderie, et encore plus dans les tribunes du Vélodrome. Samedi, au Stade Auguste Delaune, le parcage réservé aux supporters marseillais réclamait des joueurs qu'ils « mouillent le maillot » ou qu’ils « se cassent », on verra le week-end prochain si ce message et les sanctions de Roberto De Zerbi ont un vrai effet contre le Toulouse FC. Si ce n'est pas le cas, alors il ne fait nul doute que cette histoire de deux mois de congés ressortira très rapidement.