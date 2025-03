OM ‍: De Zerbi et Greenwood, c'est un scandale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a surpris tout le monde le week-end dernier en se passant de Mason Greenwood au coup d’envoi du match entre l’OM et Lens.

Titulaire indiscutable et meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Mason Greenwood a démarré sur le banc samedi face à Lens au Vélodrome. Un choix fort de la part de Roberto De Zerbi, qui attend une implication maximale de tous ses joueurs à l’entraînement, y compris des plus talentueux. A l’instar de Luis Henrique, l’ancien attaquant de Manchester United était directement visé par son entraîneur, mais ce choix ne s’est pas avéré payant puisque les deux joueurs les plus décisifs de l’OM sont entrés dès la mi-temps, ce qui n’a pas évité à Marseille de s’incliner face aux Lensois.

Greenwood sur le banc, Di Meco critique De Zerbi

Réagissant aux décisions prises par l’entraîneur olympien, Eric Di Meco s’est interrogé. Pour le consultant de RMC, vainqueur de la Ligue des Champions avec le club phocéen en 1993, il est assez fou de se passer de ses meilleurs éléments, surtout lorsque l’on joue un seul match par semaine, comme c’est le cas de Marseille. « Avec Greenwood et Luis Henrique, on est en train de refaire la même erreur qu’avec Clauss l’année dernière. Ce sont un peu les mêmes mécanismes. Tu te prives de deux joueurs très importants » regrette le consultant du Super Moscato Show sur RMC, avant de poursuivre.

« Parce que Greenwood, même en étant inconstant, en est déjà à 15 buts et il risque d’en mettre 20. Quand tu joues avec deux attaquants puisque c’est Rabiot ton troisième attaquant, et que l’un d’eux te met 20 buts, même si certains sont des penalties, ça rapporte des points. Et quand tu as Luis Henrique qui en met neuf… » souffle Eric Di Meco, qui n’aurait pas fait le pari de se passer des deux attaquants les plus décisifs de la saison. Leur entrée en jeu a en plus été catastrophique, pour ne rien arranger. De quoi donner de véritables maux de tête à Roberto De Zerbi en vue du Classique face au PSG ce dimanche au Parc des Princes en clôture de la 26e journée de Ligue 1.