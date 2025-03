Le PSG trop riche, De Zerbi se fait dézinguer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la défaite de l'OM au PSG, l'entraîneur marseillais a fait savoir qu'il ne fallait plus lui parler de classique, Roberto De Zerbi estimant que l'avantage financier du club de la capitale ne permettait plus à Marseille d'être dans la même cour.

« Vous appelez ça un clasico, pour moi, ce n’est pas un clasico. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs ». L'analyse de l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille après le 3-1 pris par son équipe dimanche soir au Parc des Princes a été relayé par de nombreux supporters de l'OM, de plus exaspérés de voir leur équipe se faire marcher dessus lors de chaque confrontation avec le Paris Saint-Germain. Sur le papier, comparer les puissances financières des deux premiers de la Ligue 1 pourrait avoir du sens, mais dans l'émission 100% PSG La Tribune, Bruno Salomon journaliste pour Ici Paris, a démonté les arguments de Roberto De Zerbi en prenant l'exemple de la Liga et de la récente confrontation entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid.

PSG-OM, c'est la même différence financière que le Real et l'Atlético

En préambule à son émission, Bruno Salomon a demandé à l'entraîneur italien de baisser d'un ton sur ce sujet et sur la rivalité entre le PSG et l'OM. « C’est terminé, on ne peut plus parler de classique. Il l’a dit de Zerbi, il ne faut plus en parler car il y a trop d’argent au Paris Saint-Germain donc le petit Marseille, qui paie ses joueurs en tickets restaurants, ne peut pas affronter comme cela le PSG. Et donc il ne veut plus qu’on parle de classique. Mais j’ai un message pour Monsieur De Zerbi. Je suis juste allé regarder les budgets de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid. Et la différence, c'est un peu kifkif que celle entre l’OM et le PSG. Et la bonne nouvelle, c’est que quand l’Atlético joue la Ligue des champions, parce que, eux, ils jouent la Ligue des champions, et bien ils regardent droit dans les yeux le Real Madrid. Donc, Monsieur De Zerbi, pour vous et tous les autres, je vous le dis, on garde le classique pour PSG-OM et la saison prochaine, même tarif 3-0 et 3-1 »