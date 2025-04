OM ‍: De Zerbi trop prévisible, Toulouse prépare un gros coup

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une semaine très agitée, l’Olympique de Marseille devra réagir face à une équipe toulousaine ambitieuse. Les Violets ont bien analysé la patte Roberto De Zerbi et comptent bien surprendre les Marseillais.

Pour se relancer après trois défaites consécutives, l’Olympique de Marseille ne s’est pas mis dans les meilleures conditions. Les fuites sur le management de Roberto De Zerbi ont forcément perturbé l’équipe phocéenne avant la réception de Toulouse dimanche soir. Toute cette agitation fait les affaires des Violets qui ont bien analysé le jeu prôné par l’Italien. Son homologue Carles Martinez Novell a ainsi identité les faiblesses de son futur adversaire.

« Quand on joue contre l'OM, il y a forcément de la motivation, a confié l’Espagnol. Très peu de fois cette saison, nous sommes passés à côté de nos entames de matchs dans ce type de rencontre. Celle-ci sera très importante. On est vraiment concentrés sur la manière de contrer cette équipe de Marseille. Il faudra exploiter leurs points faibles au mieux ! (…) Marseille n'est pas dans le meilleur moment de sa saison, mais ils ont toujours le même talent dans le staff et chez leurs joueurs. Comme souvent avant un match, on est aussi concentrés sur nous-mêmes, sur le fait de bien comprendre et de connaître l'environnement dans lequel on va jouer, le contexte. »

« On commence à connaître son jeu »

« Du coup, nous, on est surtout focalisés sur la manière de déjouer les plans de Marseille, de De Zerbi, au Vélodrome. Ça va être l'objectif. Maintenant, pour parler de De Zerbi à proprement parler, on commence à le connaître, on commence à connaître son jeu. Il cherche un jeu avec de la personnalité, un jeu qui va profiter des espaces, qui est assez vertical. C'est vrai qu'ils peuvent marquer de beaux buts. Par contre, toutes les équipes qu'on rencontre toute l'année en Ligue 1 ont des points forts, et chaque semaine, on essaie de travailler pour trouver leurs points faibles et pouvoir les exploiter », a prévenu le coach du Téfécé avec une certaine confiance.