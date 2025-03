OM ‍: De Zerbi met Longoria sous une énorme pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato sera crucial pour l’OM, qui souhaite garder ses meilleurs éléments à l’heure où un joueur tel que Leonardo Balerdi est très courtisé. Un départ dont Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler.

Ces dernières heures, le nom de Leonardo Balerdi fait l’actualité à l’Olympique de Marseille et pour cause, le défenseur argentin est la cible de l’AS Roma dans l’optique du prochain mercato. A en croire la presse italienne, le capitaine de l’OM a donné son accord au club de la Louve, qui pourrait offrir 20 millions d’euros à Pablo Longoria pour son transfert. Une somme qui fait doucement rire du côté de Marseille, où l’on valorise l’ancien défenseur du Borussia Dortmund à au moins 45 millions d’euros.

OM : Balerdi et Greenwood vendus, Frank McCourt met le feu https://t.co/IATMgal9lg — Foot01.com (@Foot01_com) March 24, 2025

« 20 millions pour Balerdi ? Oui, c’est possible… mais seulement en échange de son orteil gauche » souffle d’ailleurs à La Provence un membre du club olympien. Plus globalement, le quotidien régional explique que même si un départ de Leonardo Balerdi est possible, notamment en cas de grosse offre et si l’OM venait à rater sa qualification en Ligue des Champions, la priorité de Roberto De Zerbi est de le conserver. Pour une raison très simple, l’entraîneur italien estimant qu’un joueur de son profil, rapide et excellent dans la relance, sera très difficile voire quasiment impossible à remplacer.

Balerdi irremplaçable, De Zerbi veut le garder

Le profil « rare » de Leonardo Balerdi en fait le joueur le plus utilisé par Roberto De Zerbi, qui l’a d’ailleurs promu capitaine après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2028. Un départ n’est donc pas du tout dans les plans de la direction marseillaise, et encore moins de son entraîneur. Le joueur, de son côté, reste à l’écoute des opportunités mais ne partira pas pour n’importe quel projet. En cas de qualification en C1 à la fin de la saison, l’OM devrait être à l’abris d’un départ de son taulier en défense. L’enjeu sera ensuite de le faire briller en Ligue des Champions la saison prochaine pour espérer une vente à des hauteurs de prix encore plus importantes à l’été 2026, à deux ans de la fin de son contrat.