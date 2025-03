OM ‍: De Zerbi à la Juventus, Longoria tremble

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour sa première saison sur le banc de la Juventus, Thiago Motta n'arrive pas à s'imposer. Et après l'incroyable naufrage dimanche contre l'Atalanta, le club turinois va probablement trancher dans le vif.

Jamais dans sa longue histoire la Juventus n'avait subi un tel camouflet à domicile. Dimanche soir, en s'imposant (0-4) dans la capitale piémontaise, l'Atalanta a choqué les supporters turinois, lesquels ont quitté en masse le stade avant même la fin de la rencontre. Ce lundi, la Juventus est en crise, même si elle est toujours quatrième de Serie A et donc virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Car derrière, la Lazio, Bologne et l'AS Rome reviennent au galop et menacent l'équipe entraînée par Thiago Motta. A l'heure actuelle, l'ancien joueur ne devrait pas être viré dans les prochaines heures, mais son avenir pourrait dépendre du match du week-end prochain face à la Fiorentina affirme le quotidien sportif turinois Tuttosport. Et pour les médias italiens, Thiago Motta ne passera pas l'été sur le banc de la Juventus, une finale à trois se préparant pour lui succéder. C'est là que le nom de Roberto De Zerbi est évoqué.

Se hai un minimo di dignità ti devi dimettere questa sera!!! VERGOGNATI!!! 🤬 #ThiagoMotta #JuventusAtalanta pic.twitter.com/ST9R7mt4G3 — Juventus Fans (@juventusfans) March 9, 2025

Journaliste italien, Simone Lorini évoque la situation de Thiago Motta, et comme ses confrères, il estime que l'entraîneur recruté cette saison par les dirigeants de la Juventus va partie en fin de saison. Et pour lui succéder, la Juve a donc trois noms en tête. « Le grand rêve des supporters est le retour d'Antonio Conte, vainqueur comme capitaine et sur le banc. Gian Piero Gasperini a également un passé à la Juventus, et a déjà annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec l'Atalanta. Mais entre les deux anciens joueurs de la Juve, il faut aussi garder un oeil sur Roberto De Zerbi, actuellement à Marseille », prévient notre confrère. La situation de l'entraîneur de l'OM est d'autant plus suivi à la loupe qu'on voit mal Antonio Conte quitte Naples où il a d'excellents résultats et peut encore rêver du Scudetto. Et si Gian Piero Gasperini sera libre, rien ne dit que l'entraîneur italien de 67 ans voudra replonger tout de suite dans la compétition.

L'OM compte sur De Zerbi

Du côté de l'Olympique de Marseille, on reste serein, car si Roberto De Zerbi qualifie le club phocéen pour la Ligue des champions, ce qui est bien parti pour être le cas, Pablo Longoria ne voit pas son entraîneur partir. Cependant, la Juventus a un attrait certain et les récentes saisons ont démontré que du côté des entraîneurs de l'OM, il ne fallait jamais jurer de rien. Le président marseillais, qui connaît bien la Juventus pour y avoir travaillé, va avoir un oeil sur les prochains résultats du club entraîné par Thiago Motta histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et cela même si De Zerbi a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille