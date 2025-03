OM ‍: Jonathan Rowe viré en fin de saison ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison n'est pas terminée pour l'Olympique de Marseille, mais les dirigeants phocéens ont déjà une petite idée des joueurs que l'OM va conserver et ceux qui seront poussés vers la sortie.

Cette semaine, Mason Greenwood et Luis Henrique ont eu les oreilles qui ont sifflé du côté Marseille, les deux joueurs étant clairement mis en cause par Roberto De Zerbi pour leur implication jugée pas du tout à la hauteur de ce qu'attend l'entraîneur de l'OM. Si Pablo Longoria n'a pas tranché concernant l'attaquant anglais et son coéquipier brésilien, d'autres dossiers sont déjà sur le bureau du président de l'Olympique de Marseille. Et à en croire Le Phocéen, parmi les préoccupations de Longoria et Benatia, il y a le cas Jonathan Rowe. Car même si ce dernier a permis à l'OM de remporter une victoire précieuse en marquant un but décisif à Lyon, son temps de jeu se réduit à peau de chagrin et l'ailier anglais arrivé de Norwich l'été dernier pour 2 millions d'euros, avec une option d'achat à priori obligatoire de 14,5 millions d'euros, pourrait partir dès le prochain mercato.

Jonathan Rowe en énorme danger à l'OM

𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 is 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧 🏠📍 pic.twitter.com/El6cgNUNeP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2024

Nos confrères, qui suivent au quotidien l'actualité de l'Olympique de Marseille, estiment que la relation entre Roberto De Zerbi et Jonathan Rowe n'est pas loin de la rupture, et que le joueur anglais de 21 ans ne sera pas conservé faute d'avoir montré une implication suffisante. « Son temps de jeu réduit ne lui permettra probablement pas de renverser la tendance d'ici à la fin de saison, et son entrée en jeu face aux Sangs et Or lors du dernier match ne devrait pas suffire à inverser la situation. Le Jonathan Rowe du début de saison, virevoltant et percutant, semble avoir disparu, n’étant plus que l’ombre de lui-même. La responsabilité est partagée entre De Zerbi, qui a mal géré son cas, et le joueur, dont l’investissement à l’entraînement n’est pas irréprochable », fait remarquer le média marseillais. Ce qui est certain, c'est que Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'auront aucun état d'âme à se séparer de l'ancien joueur de Norwich après seulement une petite saison s'il ne convient plus à l'entraîneur italien.