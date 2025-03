L’arbitre de Reims-OM désigné, ça part en vrille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La pression monte avant chaque match de l'OM pour les arbitres. Visiblement, l'homme désigné pour officier le week-end prochain contre Reims ne convient pas aux supporters provençaux.

L’Olympique de Marseille et les arbitres, c’est une histoire bien compliquée cette saison. Contre Lille ou Auxerre, les officiels ont été pointés du doigt, et ce ne sont que les exemples les plus parlants. Les dirigeants de l’OM ont tous été suspendus pour leurs propos ou leurs gestes, et cela a eu le don de diminuer les interventions médiatiques à ce sujet. Pablo Longoria n’a ainsi pour le moment plus pris la parole depuis son fameux « Corruption » dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. Il n’empêche qu’à chaque match, la pression continue d’être mise sur les arbitres, et cela peut commencer une semaine avant. Ainsi, dès la désignation de Willy Delajod pour la rencontre du week-end prochain entre Reims et l’OM, les comptes suiveurs du club olympien ont dégainé.

🚨Willy Delajod sera l'arbitre de la rencontre entre Reims et l'OM ce samedi !



« Willy Delajod sera l'arbitre de la rencontre entre Reims et l'OM ce samedi ! Lors de OM-LOSC, il avait notamment oublié un penalty sur Hojbjerg et Rowe, un bloc sur Balerdi sur le but lillois.. Stéphanie Frappart s'occupera de la VAR », a fait savoir le compte Infos OM, qui tient visiblement son carnet de notes sur chaque arbitre de Ligue 1. Entre les supporters marseillais qui estiment que le match est désormais biaisé, et ceux des autres camps qui dénoncent des fans de l’OM « chouineurs », le débat ne vole pas forcément haut. Mais c’est surtout à Roberto De Zerbi et à ses joueurs de reprendre les choses en mains, et d’aller chercher la victoire face à une équipe de Reims qui ne met plus un pied devant l’autre depuis des semaines.