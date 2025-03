De Zerbi fait céder l'OM, les Ultras invités au Vélodrome

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Privé de ses supporters pour le match de dimanche à Paris, et à la demande de son entraîneur, l'OM attend ses supporters vendredi au Vélodrome.

Les supporters parisiens avaient été interdits de déplacement au Vélodrome lors du match aller, et il en est de même pour les fans marseillais à l'occasion du choc de dimanche au Parc des princes. Mais, Roberto De Zerbi a tenu à marquer le coup, et l'entraîneur italien a obtenu l'accord de Pablo Longoria et Mehdi Benatia que l'entraînement de vendredi à 15h30 soit organisé dans le stade marseillais en présence des groupes de supporters, tout comme la conférence de presse de Valentin Rongier et du technicien italien. Cependant, si les associations de supporters sont conviées à cet entraînement, en aucuns cas, il ne s'agira d'une organisation ouverte au grand public, car cela aurait nécessité une organisation beaucoup trop lourde à mettre en place.

🚨L'OM s'entraînera au Vélodrome, devant des supporters, pour se motiver avant le match contre le PSG.



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/ENfdp3ZTbX — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 13, 2025

Mais l'Olympique de Marseille veut tout de même permettre aux joueurs de profiter du soutien des fans les plus acharnés et de faire le plein d'ondes positives avant un déplacement qui ne s'annonce pas simple pour affronter le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale compte seize points d'avance sur l'OM et file vers le titre de Champion de France, mais du côté de Marseille, on a bien l'intention de jouer un mauvais tour au PSG dans un Parc des Princes qui sera bouillant. Alors, tout est bon pour y parvenir, et notamment cette opération montée rapidement pour le plus grand plaisir des associations de supporters, lesquelles ont promis de mettre le feu à l'entraînement vendredi.