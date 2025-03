Rabiot, une clause à 10ME qui terrifie l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'avenir d'Adrien Rabiot à l'OM se joue dans les prochaines semaines. Son souhait est de rester mais plusieurs éléments sont à prendre en compte.

Recrue vedette de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Adrien Rabiot n’a eu de cesse de faire enrager les supporters parisiens. Ces derniers n’avaient pas vraiment goûté la façon dont le milieu de terrain avait quitté le PSG, en grand froid avec Nasser Al-Khelaïfi. Sa signature à l’OM, les compliments répétés sur la chaleur du club provençal et son amour pour les supporters phocéens, ont encore fait monter la sauce à l’approche du classique de dimanche soir. Dans ce timing brûlant, RMC dévoile des informations capitales sur l’avenir d’Adrien Rabiot.

10 millions et Rabiot s'en va de l'OM

Après bien des tergiversations, Rabiot avait décidé de quitter la Juventus pour signer à l’OM un contrat de deux ans. Dans celui-ci, se trouve une clause lui permettant de partir librement dès le mois de juin 2025, s’il n’est pas satisfait des conditions pour lui à Marseille (sportives ou autres) et si un club met 10 millions d’euros sur la table. Un tarif qui peut forcément intéresser du beau monde, le milieu de terrain confirmant être un des meilleurs joueurs de notre championnat.

Mais cette clause ne devrait pas être activée, car l’OM est persuadé que l’ancien du PSG est heureux en Provence, et qu’une prolongation pourrait même être à l’étude prochainement. Rabiot souhaite disputer la Ligue des Champions au Vélodrome la saison prochaine, à condition bien évidemment de valider cette place sur le podium en fin de saison. Le mois prochain, Pablo Longoria a prévu de s’asseoir avec la mère et représentante du joueur, pour évoquer cette possible continuité sur le long terme. Une preuve de plus que tout va bien entre l’ancien turinois et l’OM, qui se félicite de posséder un joueur d’un tel talent et qui n’a eu aucun mal à se faire adopter par les supporters malgré son passé au PSG.

La meilleure façon de valider définitivement cette adaptation réussie sera certainement de briller au Parc des Princes ce dimanche soir dans un climat qui sera forcément bouillant.