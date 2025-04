OM ‍: Roberto De Zerbi reçoit un terrible message d'Italie

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Un temps annoncé comme étant la priorité absolue de l’AC Milan pour la saison prochaine, Roberto De Zerbi n’est finalement plus qu’un plan B. Le club lombard a coché le nom d’un autre entraineur en vogue en Italie.

L’été risque d’être particulièrement mouvementé entre l’Italie et l’Olympique de Marseille. Si tout allait bien jusqu’à il y a peu, le club phocéen a perdu de précieux points dans la course à la Ligue des champions. Et en pleine série noire, ce dernier a implosé. Roberto De Zerbi s’est mis à dos une partie de son vestiaire après la défaite à Reims, un état de fait montrant que la dernière ligne droite risque d’être bien compliquée tant les tensions sont palpables. En cas d’échec à se qualifier en C1 en fin de saison, l’OM n’aura aucun mal à se séparer de Roberto De Zerbi, lequel avait déjà les portes de l’AC Milan qui lui étaient ouvertes. Mais les derniers rapports venus d’Italie montrent que l’ancien de Sassuolo n'est plus qu’un plan de secours pour les Rossoneri.

Roberto De Zerbi et Milan, ça bat de l’aile

Depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi est annoncé comme étant la priorité de l’AC Milan pour succéder à Sergio Conceiçao. Toutefois, les Rossoneri ont désormais un plan bien différent. Quotidiano Sportivo titre à la une de son journal ce vendredi 4 avril que Fabio Paratici est sur le point de devenir le prochain directeur sportif du club lombard. Jusqu’à présent, cette donnée pouvait être un avantage pour De Zerbi puisque son agent avait déjà rencontré le futur dirigeant milanais. Mais finalement, Paratici privilégie la piste Vincenzo Italiano, lequel réalise un travail d’orfèvre avec Bologne - les Rossoblu occupent la quatrième place de Serie A.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a par ailleurs été interrogé sur cette rumeur persistante l’envoyant à l’AC Milan. L’occasion pour l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo de démentir tout contact avec le club lombard dans l’optique de la saison prochaine. « Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Personne ne m'a appelé, aucune équipe. Comme je l'ai toujours fait fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. La nouvelle sur l'AC Milan? J'ai dit que ce n'était pas vrai de manière assez forte. Je n'ai parlé avec personne et je ne parle avec personne » a-t-il lancé, promettant par ailleurs que cette actualité pleine de polémique à Marseille lui donnait envie de rester trois ou quatre ans à l’OM. Les supporters olympiens peuvent donc souffler.