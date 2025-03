Insulté au Parc, Rabiot bluffe l'OM par sa réponse

Dans : OM.

Le Clasico tendu face au PSG, l'équipe de France et maintenant l'OM, Adrien Rabiot n'a pas de temps à perdre avec les insultes reçues à Paris et se concentre sur la fin de saison avec Marseille pour apporter la plus belle réponse possible sur le terrain.

Après la trêve internationale et le Classique perdu contre le PSG, l’OM va essayer de reprendre sa marche en avant à l’occasion du déplacement chez une équipe de Reims en chute libre. L’occasion idéale pour se relancer et oublier les déboires de ces dernières semaines, entre la série négative, la mise à l’écart de Mason Greenwood et le fait de ne pas parvenir à exister face au PSG. Adrien Rabiot sera une nouvelle fois titulaire, peut-être pas avec le brassard de capitaine, à l’occasion de cette rencontre qui doit permettre à l’OM de conforter sa deuxième place au classement, tellement importante pour son avenir.

Rabiot, c'est la grande classe

Passeur décisif au Parc des Princes, Adrien Rabiot n’avait néanmoins pas réussi à contrecarrer les plans du très fort milieu de terrain de la formation de Luis Enrique. Mais une chose est certaine à Marseille, on est persuadé que ce n’est pas l’ambiance hostile envers lui et sa mère, qui ont déstabilisé l’international français. Au sein du club, on s’est confié dans La Provence sur l’état d’esprit de l’ancien turinois. « Adri ne laisse rien transparaitre, c’est la grande classe », fait-on savoir à l’OM, pour qui ce n’est pas le genre de la maison d’avoir du mal à digérer une mauvaise performance, individuelle comme collective. Rabiot a d’ailleurs pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, Derek Cornelius confirmant que tout le groupe était uni à ses côtés pour lui montrer que les insultes personnelles venues des tribunes du Parc des Princes ne faisaient que renforcer la solidarité du groupe. « C’est toujours le même, ça prouve sa force de caractère », a assuré le défenseur danois, pour qui la meilleure réponse sera bien évidemment une grosse performance contre Reims ce samedi soir.