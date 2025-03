Greenwood scandalise l'OM, Longoria va lui faire payer cher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM, Mason Greenwood est dans le viseur de Roberto De Zerbi, qui ne l’a pas titularisé contre Lens ni face au PSG.

Auteur de 15 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mason Greenwood est indiscutablement l’arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à se priver de l’ex-attaquant de Manchester United lors des deux derniers matchs de championnat face à Lens et au PSG. Un choix fort de la part du technicien italien, qui reproche à son attaquant vedette un manque d’efforts sur le terrain sur le plan défensif et une irrégularité de plus en plus frustrante.

GREENWOOD CAN’T STOP SCORING! ⚽️ pic.twitter.com/jaMylDVwiI — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 15, 2025

Un proche du vestiaire n’a d’ailleurs pas retenu ses mots dans les colonnes de La Provence pour exprimer le ras-le-bol de l’OM vis-à-vis de Mason Greenwood. « Il y a beaucoup trop de matchs où il a cru que marquer un penalty ou faire une passe décisive lui donnait le droit de se cacher en phase défensive. Il a fait une grosse erreur » peste-t-on en interne. Mason Greenwood a sans doute abusé un peu trop de son statut de star de l’effectif, et il a bien compris que cela ne pouvait plus durer. Le quotidien régional rappelle ainsi que Mason Greenwood a choqué tout le monde la semaine dernière en reprenant l’entraînement mercredi… soit deux jours avant la date fixée par Roberto De Zerbi pour la reprise du groupe.

Une réaction ou un départ pour Greenwood

L’Anglais affiche à présent une volonté claire de « reconquérir son entraîneur et ses dirigeants, un bon début », notent nos confrères du quotidien marseillais. Mais en coulisses, l’état-major de l’OM reste inflexible et Mason Greenwood a d’ailleurs été mis au courant : il a deux mois, et huit matchs de Ligue 1 pour inverser la tendance… sans quoi le club olympien n’hésitera pas à le vendre l’été prochain, un an seulement après son achat pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United. Un bon moyen pour l’actuel dauphin du PSG de mettre la pression à un joueur qui souhaite rester, conscient qu’il est dans un club qui lui a redonné une chance inespérée après ses problèmes extra-sportifs en Grande-Bretagne.