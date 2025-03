OM ‍: Gouiri a un objectif XXL et menace Paris

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM se déplace au Parc des Princes pour y défier le PSG. Amine Gouiri sera l'un des joueurs les plus attendus de ce Classique. L'Algérien ne compte pas passer au travers.

L'OM ne sera pas favori au Parc des Princes ce dimanche soir face au PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi le savent bien mais comptent jouer leur chance à fond dans la capitale. Parmi les joueurs qui sont les plus attendus de ce Classique du côté OM : Amine Gouiri. Le meilleur joueur du mois de février en Ligue 1 veut notamment marquer les esprits et continuer sur sa bonne lancée. D'ailleurs, Amine Gouiri s'est fixé des objectifs XXL pour sa fin de saison.

Amine Gouiri veut marquer les esprits

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Gouiri (@amine_gouiri)

Lors de quelques mots échangés avec TF1 et Medhi Benatia, son directeur sportif, l'international algérien a en effet indiqué : « Franchement contre Saint-Étienne et Nantes, je pense que j’aurais pu en mettre un ou de deux de plus. En tant qu’attaquant, on est jamais rassasié de marquer des buts, d’être décisif. Pour l’objectif, c’est d’être au minimum dix fois décisif. Pour le maximum, je me fixe pas de limites ». Depuis son arrivée à Marseille, Amine Gouiri compte 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs disputés. Il n'est donc plus très loin de son objectif et marquer au Parc des Princes serait assurément une belle récompense pour lui. Roberto De Zerbi voudra faire un résultat dans la capitale même si le PSG est dans une très belle forme et vient d'obtenir une qualification historique à Anfield en Ligue des champions. A noter que cette rencontre sera particulièrement scrutée par les autorités, qui ont peur de débordements, notamment du fait du retour d'Adrien Rabiot sur la pelouse du Parc des Princes avec le maillot de l'OM.