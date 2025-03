OM ‍: McCourt prêt à coller une amende XXL à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt est un vrai homme d'affaires, et si certains le prennent pour un second couteau, ils ont tort. Pour preuve, s'il a nommé Pablo Longoria à la tête de l'Olympique de Marseille, il a imposé au dirigeant espagnol une clause stupéfiante.

Les affaires sont les affaires, et le propriétaire de l'OM n'est pas du genre à se faire rouler dans la farine. Alors que certains se ridiculisent en affirmant depuis des années qu'il va vendre ou a déjà vendu le club phocéen, Frank McCourt est toujours aux commandes de l'Olympique de Marseille. Et pour que les choses soient faites comme il l'entend, il fait une confiance absolue en Pablo Longoria. Même si son pétage de plomb à Auxerre a fait craindre le pire aux supporters de l'OM, qui finalement aiment bien leur président, ce dernier ne pourra pas abandonner Marseille sur un coup de tête. Car du côté de McCourt, on a contractuellement blindé l'accord trouvé il y a quelques années pour faire de Pablo Longoria le successeur de Jacques-Henri Eyraud.

McCourt blinde le contrat de Longoria

Le football n'est pas un monde de Bisounours, et du côté de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a anticipé le fait qu'un jour Pablo Longoria puisse claquer la porte. Si c'est le cas, alors le président espagnol de l'OM devra payer une très grosse indemnité de départ à McCourt. « Si Longoria a envie de partir de son propre chef, il doit payer un certain montant, qu’on n’a pas, mais qui est assez élevé. J'ai vérifié auprès d’autres personnes, d’autres sources, c’est vrai. A l'époque, je ne l’avais pas sorti par prudence », confie, dans un podcast, Alexandre Jacquin, journaliste de La Provence, en référence à la fameuse réunion de septembre 2023 quand des Ultras avaient attaqué Pablo Longoria et son entourage. A l'époque, Javier Ribalta et Marcelino avaient quitté rapidement l'Olympique de Marseille, car contrairement à Longoria, ils n'avaient pas de clause spécifique dans leur contrat.

Depuis, et malgré avoir tout de même envisagé de quitter l'OM en fin de saison passée, Pablo Longoria a repris ses esprits. Il est vrai que la menace d'une lourde pénalité à payer en cas de départ peut le faire réfléchir à deux fois, même si on imagine bien que s'il quitte Marseille, ce sera pour rejoindre un autre club, lequel pourra prendre à sa charge les frais de ce transfert. Avec la qualification très probable de Marseille pour la Ligue des champions, Longoria et McCourt devraient s'éviter cette prise de tête.