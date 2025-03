OM ‍: Greenwood chamboulé par ce transfert à 50 millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Décevant avec l'OM ces dernières semaines, Mason Greenwood continue d'attirer du beau monde. Un club de top niveau européen rêve toujours de le faire signer.

Du talent, Mason Greenwood en a à revendre. Mais à l’Olympique de Marseille, il est en train de gâcher sa saison en rechignant à faire les efforts nécessaires pour briller dans les deux parties du terrain, et pas seulement avec le ballon dans les pieds. Roberto De Zerbi l’a clairement dans le viseur, et l’entraineur italien ne lâchera rien pour faire comprendre à l’Anglais qu’il doit jouer pour le collectif, et qu’il ne pourra que s’améliorer en devenant un joueur plus complet. Pour le moment, le message ne passe pas alors que la dernière ligne droite du championnat va bientôt être entamée. L’idée de vendre l’ancien de Manchester United n’est plus si incongrue, surtout qu’il dispose encore et toujours d’une belle cote en Espagne.

L'Atlético de Simeone pour transformer Greenwood

Après avoir brillé à Getafe la saison dernière, il avait tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Mais le club catalan ne manque pas de solution devant, et c’est plutôt l’Atlético de Madrid qui le courtise désormais selon la presse de Manchester. Cette dernière souligne que les Matelassiers ont bien envie de tenter leur chance avec une offre à 50 millions d’euros pour faire venir Mason Greenwood. L’idée serait bien sûr de lui faire un petit lavage de cerveau à la sauce Diego Simeone pour en faire un joueur aussi doué offensivement, que combattif pour aider son équipe. L’entraineur argentin estime en tout cas que l’Anglais est un joueur capable de s’adapter à son système et à son tempérant, malgré son côté un peu tendre.

Il reste à connaitre la position de l’OM dans ce dossier. L’idée était au départ d’avoir la meilleure équipe possible pour faire bonne figure au plan européen en cas de qualification en Ligue des Champions. Connaissant l’exigence de Roberto De Zerbi, le bras de fer pourrait durer longtemps avec Greenwood, au point de s’interroger en cas de belle offre venue de la capitale espagnole. L’OM a acheté l’ailier britannique pour 31 millions d’euros, mais la moitié du montant de la future vente reviendra à Manchester United, qui devra aussi de son côté en donner un pourcentage à Getafe. Autant dire que ce ne sera pas forcément l’affaire du siècle pour les dirigeants olympiens, même si Greenwood a tout de même apporté son lot de points à son équipe avec ses buts cette saison.