Chancel Mbemba, le retour surprise pour sauver l'OM

Par Corentin Facy

A l’agonie, l’OM vient d’enchainer quatre défaites sur les cinq derniers matchs et a peut-être perdu Leonardo Balerdi jusqu’à la fin de la saison. L’heure est sans doute venue de sortir Chancel Mbemba du placard.

La période est très difficile pour Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Samedi après-midi à Reims, les Phocéens se sont inclinés pour la quatrième fois sur les cinq derniers matchs. Une fois de plus, la défense marseillaise ne s’est pas montrée au niveau et rien ne s’est arrangé, bien au contraire, après la sortie sur blessure de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, touché au genou, risque de manquer plusieurs semaines de compétition. De quoi faire craindre une fin de saison galère pour l’OM en cas d’absence longue durée de son taulier défensif.

Dans ce contexte, un homme pourrait sortir du placard contre toute attente en la personne de Chancel Mbemba, écarté depuis le début de la saison et dont le contrat expire en juin prochain. Pour notre confrère Nabil Djellit, il ne fait aucun doute que Marseille serait bien inspiré de faire appel à l’international congolais. « T'as ton meilleur axial au placard, tu continues de le payer une blinde, pendant que le coach est obligé de faire du bricolage dans le secteur (Rongier, Kondogbia et joueurs lents). Et tu ajoutes que Rulli est redevenu normal et ne masque plus le vrai niveau de l’OM » a publié le chroniqueur de l’Equipe du Soir, avec une photo de Chancel Mbemba, sur son compte X.

L'heure de faire appel à Mbemba ?

Un avis partagé par le compte @MercatOM, qui supplie l’OM de faire appel à Chancel Mbemba en cette fin de saison. « Unpopular opinion : Chancel Mbemba doit être réinséré dans cette défense de l’OM » a publié le compte communautaire marseillais, suivi par plus de 60.000 supporters olympiens. La question est maintenant de savoir si en temps de crise, Medhi Benatia et Pablo Longoria pourraient revenir ou pas sur leur décision d’écarter Chancel Mbemba. Physiquement, le joueur serait en tout cas apte à dépanner immédiatement, lui qui a joué avec le Congo durant la dernière trêve internationale. L’OM aurait bien besoin du grand Mbemba pour stabiliser son arrière-garde, même si son retour dans le groupe professionnel semble toujours utopique.