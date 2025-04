Pol Lirola, le souffre-douleur de Roberto De Zerbi à Marseille

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Reims, d’énormes tensions ont éclaté entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. L’entraineur italien a reproché à plusieurs cadres de ne pas être au niveau. Pol Lirola en a d’ailleurs pris pour son grade.

Rien ne va plus à la Commanderie. La défaite de l’Olympique de Marseille à Reims, la troisième de rang, a fait de gros dégâts dans le vestiaire phocéen. Le lendemain de la rencontre, Roberto De Zerbi décidait d’une mise au vert de son groupe au centre d’entrainement du club afin de resserrer les boulons toute la journée du dimanche. Une journée qui fait date et qui va laisser des traces dans le groupe olympien. L’entraineur italien a régulièrement pris à partie certains de ses joueurs, comme Luis Henrique et Mason Greenwood, mais aussi et surtout Pol Lirola. L’Equipe a révélé les propos du coach marseillais envers son défenseur et on peut dire qu’il n’y est pas allé de main morte.

De Zerbi s’en est pris à Lirola

OM : Rabiot s'en prend à Mason Greenwood ! https://t.co/FulrpQyztG — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2025

Face à Reims, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné en encaissant trois buts. Un état de fait qui a attisé la colère de Roberto De Zerbi, lequel s’en est immédiatement pris à son défenseur Pol Lirola. « Personne ne voulait de toi dans ce club l'été dernier. J'ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme cela ? », aurait déclaré l’entraineur italien à son joueur. Des propos durs sortis après que le ton soit monté entre les deux hommes. Mais ce n’est pas tout.

Les tensions entre Lirola et De Zerbi ont de nouveau éclaté le lundi suivant, à la cantine. L’entraineur italien a reproché des attitudes trop décontractées, en pointant du doigt le défenseur espagnol. « Vous voulez me faire échouer ? Alors on va échouer tous ensemble », a-t-il conclu devant ses joueurs. L’ambiance est décidément loin d’être au beau fixe dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. À l’heure où le club phocéen a grandement besoin de se démobiliser dans la course à la Ligue des champions, ces révélations mettent de l’huile sur le feu.