OM ‍: L’Equipe du Soir tabasse Mason Greenwood

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Lens le week-end dernier, Mason Greenwood a encore débuté sur le banc contre le PSG. Un signal fort de la part de Roberto De Zerbi.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison avec 15 buts en Ligue 1, Mason Greenwood n’est plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Roberto De Zerbi. Le week-end dernier, le coach italien avait surpris tout le monde en faisant démarrer sur le banc l’attaquant anglais ainsi que Luis Henrique. Ce dimanche au Parc des Princes, l’ailier brésilien a retrouvé sa place dans le couloir droit, mais pas Mason Greenwood. Le message envoyé à l’ancienne star de Manchester United est fort de la part de Roberto De Zerbi, pas pleinement satisfait de l’investissement de son numéro dix à l’entraînement.

OM : Mason Greenwood agressé par De Zerbi

Entré à 25 minutes de la fin du match lorsque le score était de seulement 2-1 pour le PSG, Mason Greenwood a été plutôt discret. Tout cela laisse planer de gros doutes quant à sa capacité à passer un cap et à devenir un véritable top joueur selon Ludovic Obraniak, plutôt critique à l’égard du milieu offensif marseillais dans L’Equipe du Soir après la défaite de l’OM à Paris. « Greenwood a largement le temps de pouvoir travailler car il n’a qu’un match par semaine et il n’est pas international. Et là son entraîneur nous fait comprendre qu’il n’est pas prêt physiquement » explique Ludovic Obraniak avant de poursuivre.

Obraniak a de gros doutes sur Greenwood

« Il nous fait comprendre que son joueur n’est pas un bosseur assidu, qu’il se laisse aller parce qu’il a du talent et à mon avis, il y a une volonté de piquer sa star en lui disant que le talent c’est bien, mais qu’il doit travailler. Cela explique pourquoi il n’a pas réussi à Manchester United et pas seulement pour les raisons extra-sportives. Il y a un vrai manque de caractère de sa part » regrette le consultant de la Chaîne L’Equipe, qui se demande à présent si Mason Greenwood parviendra à inverser la tendance d’ici la fin de la saison en retrouvant son meilleur niveau. Alors que l'étau se resserre dans la course à la Ligue des Champions, l’OM aurait bien besoin de retrouver le Greenwood du début de saison, qui marchait littéralement sur les défenses de Ligue 1.