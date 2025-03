Le Real offre une recrue en or massif à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse espagnole en rajoute une couche ce week-end sur l’intérêt de l’OM pour Aymeric Laporte et explique que le club phocéen bénéficie d’un coup de pouce inattendu du Real Madrid dans ce dossier.

Très actif cet hiver avec les signatures de Luiz Felipe, Ismaël Bennacer, Amine Gouiri et Amar Dedic, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont l’intention de frapper encore plus fort l’été prochain. L’idée est bien sûr de voir le club retrouver la Ligue des Champions, ce qui offrira automatiquement plus de moyens à Medhi Benatia et à Pablo Longoria. Les deux hommes ont déjà identifié leur cible n°1 en défense centrale en cas de qualification en C1, il s’agit d’Aymeric Laporte. Une tendance confirmée par le site Estadio Deportivo, qui affirme que l’OM souhaite recruter le défenseur espagnol d’Al-Nassr afin d’en faire le patron de sa défense la saison prochaine.

Laporte à l'OM, le coup de pouce inattendu du Real

Le média espagnol indique par ailleurs que dans ce dossier, l’Olympique de Marseille aurait pu se retrouver en concurrence avec… le Real Madrid. Et pour cause, le club merengue s’est intéressé à l’ancien joueur de Manchester City cet hiver. Décimé par plusieurs blessures dans le secteur défensif, l’actuel dauphin du FC Barcelone s’est renseigné, mais l’âge du joueur et son salaire jugé trop important en Arabie saoudite ont finalement rebuté le Real Madrid. Indirectement, le club merengue a donc offert sur un plateau Aymeric Laporte à l’OM, d’autant que le joueur, suite au refus du Real Madrid de le recruter, s’est directement entretenu avec Medhi Benatia.

Le directeur sportif marseillais a demandé à Aymeric Laporte d’attendre jusqu’à l’été prochain, un moment où Marseille bénéficiera d’une manne financière plus importante pour l’attirer. Tout cela, évidemment, ne pourra se concrétiser qu’en cas de qualification en Ligue des Champions et Roberto De Zerbi en a bien conscience, alors que son équipe est assurée d’être toujours deuxième de Ligue 1 à la fin de cette 26e journée, même en cas de défaite contre le PSG dimanche soir puisque l’OGC Nice a été tenu en échec par Auxerre vendredi (1-1).