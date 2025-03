OM ‍: De Zerbi dévoile son plan anti-PSG, c'est sale

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lucide, Roberto De Zerbi sait que l’Olympique de Marseille n’aura pas la maîtrise face au Paris Saint-Germain. L’entraîneur marseillais espère que son équipe sera capable de souffrir pour ramener un résultat du Parc des Princes.

Alors que la partie oppose le leader à son dauphin, ce Classique paraît à nouveau déséquilibré. L’Olympique de Marseille n’est pas dans sa meilleure forme après sa défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (0-1) le week-end dernier. Mais surtout, le Paris Saint-Germain, auteur d’un exploit face à Liverpool (0-1, 0-1 1-4 tab) en Ligue des Champions, semble inarrêtable depuis quelques semaines.

🎙️𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗻𝗴𝗶𝗲𝗿 avant #PSGOM : « Il faut qu'on montre le visage de l'OM cette année. Le coach nous a dit qu'il préférait qu'on le fasse à notre manière, on aura des intentions et l'envie de gagner tous les duels. » pic.twitter.com/bhVTZRlmba — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2025

Du côté marseillais, Roberto De Zerbi n’est pas loin de partager cet avis. L’entraîneur italien admet que son équipe pourra difficilement concurrencer les Parisiens au niveau de la maîtrise. Mais les Olympiens tenteront de défendre leurs chances avec d’autres ingrédients moins alléchants. « Si je réfléchis encore à mes choix ? Non, j’ai déjà tout décidé, a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse. Après, je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, évidemment, mais l’essentiel est de ne pas nous dénaturer. Nous savons ce que nous devons faire, et surtout, il faut réussir ce que nous n’avons peut-être pas encore totalement accompli : savoir souffrir. »

De Zerbi s'attend à souffrir

« Quand on affronte une équipe comme le PSG, une équipe aussi forte, il faut être prêt à se salir les mains et à faire les efforts nécessaires, a réclamé l’entraîneur de l’OM. C’est dans l’ADN du club, dans mon ADN, et dans celui de certains joueurs. Peut-être pas de tous, mais il faut que tout le monde adopte cet état d’esprit. Autrement dit, chacun doit être prêt à souffrir, à faire preuve de patience, à se battre. Ce serait une erreur de penser que nous pourrons contrôler le jeu pendant 90 minutes sans traverser des moments difficiles. » Surtout en l’absence du milieu Pierre-Emile Hojbjerg blessé à un pied.