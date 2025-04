OM ‍: McCourt fixe un rendez-vous décisif à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frank McCourt sent le vent tourner à Marseille, raison pour laquelle le propriétaire de l’OM sera au Vélodrome dimanche pour assister au match contre Toulouse. Il souhaite par ailleurs s’entretenir avec Pablo Longoria.

L’image de Frank McCourt a bien changé à Marseille depuis quelques mois. D’abord critiqué par les supporters, l’homme d’affaires américain est beaucoup plus respecté à présent. Il faut dire que les déboires de certains clubs ont prouvé que l’OM avait finalement de la chance de compter à sa tête un richissime propriétaire qui n’hésite pas à remettre au pot chaque année pour combler le déficit, et ainsi éviter toute sanction à Marseille devant la DNCG. Peu présent sur place, le natif de Boston sent que la saison de son club tourne mal depuis quelques temps et a par conséquent fait le choix de se rendre en France ce week-end, rapporte La Provence.

Le quotidien régional dévoile que Frank McCourt sera à Marseille dimanche pour assister au Vélodrome à la rencontre de son club contre Toulouse. L’objectif est de montrer à tout le monde qu’il reste pleinement investi, mais pas uniquement. Le média révèle que Frank McCourt souhaite profiter de sa présence en Provence pour s’entretenir avec son président délégué Pablo Longoria. Pour évoquer les finances du club, les objectifs pour la saison à venir ou encore le mercato estival qui se profile… mais pas uniquement.

La crise du foot français inquiète McCourt

La situation chaotique dans laquelle se trouve le football français, avec des droits TV en nette baisse et un diffuseur qui pourrait claquer la porte un an seulement après son arrivée, inquiète considérablement le natif de Boston, qui a besoin d’être rassuré à ce sujet. Reste à voir si Pablo Longoria dressera un bilan catastrophique de la situation de la Ligue 1, ou s’il se montrera au contraire plus positif alors qu’il est toujours bon de rappeler que le dirigeant espagnol a fait partie l’été dernier des soutiens de Vincent Labrune au moment de sa réélection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. Un soutien que Frank McCourt n’a peut-être pas validé à 100%, et sur lequel Pablo Longoria va sans doute devoir se justifier auprès de son patron dans les jours à venir.