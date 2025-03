L'OM ne vendra pas son coup de génie à moins de 60ME ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré sa méforme des dernières semaines, Mason Greenwood reste très convoité à l’approche du mercato et l’Atlético de Madrid envisage de proposer 50 millions d’euros à l’OM pour l’attaquant britannique.

Auteur de 15 buts en Ligue 1 cette saison, Mason Greenwood sera sans surprise l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival à l’OM. A l’instar de Leonardo Balerdi, le futur international jamaïcain a la cote et plusieurs gros clubs suivent sa saison de près. Comme indiqué ce week-end par la presse britannique, c’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid. En quête d’un joueur offensif pour compenser les départs à venir de Correa ou encore de Griezmann, les Colchoneros ont identifié le numéro 10 de l’Olympique de Marseille comme une recrue potentielle.

La presse anglaise expliquait ces dernières heures que l’Atlético était prête à poser jusqu’à 50 millions d’euros sur la table pour faire venir l’ancienne pépite du centre de formation de Manchester United. Une somme qui ne suffira pas à convaincre Medhi Benatia et Pablo Longoria, si l’on se fie aux informations du site Todofichajes. Et pour cause, le média espagnol explique que l’Olympique de Marseille valorise Mason Greenwood à un tarif bien supérieur puisque le board phocéen ne négociera même pas en-dessous de la barre des 60 millions d’euros.

L'OM veut au moins 60 ME pour Greenwood

Un prix sur lequel Pablo Longoria sera intransigeant puisque près de 50% de la somme du futur transfert de Greenwood ira directement dans les caisses de Manchester United. Autrement dit, pour récupérer à minima la somme investie l’été dernier, Marseille devra vendre son joueur phare pour 60 millions d’euros. Reste maintenant à voir si un départ sera envisagé dès cet été par l’OM pour Mason Greenwood, ou si Roberto De Zerbi arrivera à remettre sa star dans le droit chemin dans l’optique de la saison prochaine, avec une possible qualification en Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, si l’Atlético veut faire craquer Marseille, il faudra se montrer plus généreux que prévu.