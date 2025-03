L'OM de De Zerbi le rend fou, Samir Nasri craque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a enchainé un troisième revers de suite en Ligue 1 ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims. Les Phocéens n'y arrivent plus et la méthode De Zerbi est de plus en plus contestée.

Rien ne va plus à l'OM, qui a perdu sa place de dauphin du PSG ce week-end suite à son revers face au Stade de Reims. Les Phocéens vont devoir rapidement relever la tête, sous peine de tout perdre en cette fin de saison. Les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille ont de plus en plus de mal à comprendre certains choix de Roberto De Zerbi, plus que jamais mis sous pression. Samir Nasri souhaite lui plus que tout revoir des joueurs phocéens concernés et au top de leur forme.

Samir Nasri n'en peut plus de cet OM inconstant

Ces dernières heures lors d'une apparition sur le stream d’Aminematue pour parler de la Kings League France, l'ancien de l'OM n'a en effet pas fait dans la langue de bois, affichant une énorme frustration : « Qu’est-ce qu’il y a, ça me fait chi*r frère… Il faut qu’ils se qualifient en Ligue des champions. Bien sûr que ça me casse la tête. Lyon a perdu ? Il n’y a pas que Lyon, y’a Strasbourg, si Lille battent Lens (Ndlr : le LOSC a battu Lens 1 à 0 ce dimanche soir) ils reviennent quatrième. Ensuite tu dois jouer Monaco, tu dois jouer Lille… Tu as des matchs censés être faciles mais l’OM n’arrive pas à jouer contre les blocs bas, ça me casse les cou*lles, c’est les mêmes matchs. Auxerre, Reims, à 75 % de possession de balle. Allez tu en prends trois, ça me casse les cou*lles. (…) J’ai failli casser mon ramadan à cause d’eux ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi accueillera Toulouse au Stade Vélodrome. Une réaction est vivement attendue de la part des supporters phocéens, qui pourraient gronder en cas de nouveau faux pas en Ligue 1.