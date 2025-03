L'OM c'est l'Algérie, Gouiri se sent à la maison

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines lors du marché des transferts hivernal, Amine Gouiri rejoignait l'OM en provenance du Stade Rennais. L'Algérien vit un rêve éveillé depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

Amine Gouiri relève un nouveau challenge du côté de l'OM depuis quelques semaines. L'ancien du Stade Rennais a tapé dans l'oeil de la direction phocéenne, qui a de grandes attentes envers l'international algérien. Cela tombe bien, Amine Gouiri n'est pas venu à l'Olympique de Marseille pour faire de la figuration. Son objectif est de marquer de son empreinte son passage dans le sud de la France. Surtout qu'il adore évoluer à domicile au Stade Vélodrome, un stade où il se sent déjà comme chez lui.

Amine Gouiri prend son pied au Stade Vélodrome

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec le site officiel de la FIFA, Amine Gouiri a en effet indiqué : « Franchement, ça fait quelque chose quand tu vois l’ambiance du Vélodrome, avec tous ces drapeaux algériens dans le stade. Tu te sens à la maison en fait. Ça me fait penser à la sélection, c’est incroyable. Tu te sens chez toi, ça fait du bien et ça t’aide à te surpasser sur le terrain ». Depuis son arrivée à l'OM, Amine Gouiri a déjà fait parler la poudre. L'Algérien de 25 ans a trouvé à 4 reprises le chemin des filets pour 3 passes décisives délivrées. Il devrait être l'un des atouts majeurs de l'effectif de Roberto De Zerbi dans la quête d'une place qualificative pour la Ligue des champions. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Phocéens se rendront sur la pelouse du Stade de Reims, un adversaire en grandes difficultés. Une réaction est vivement attendue après deux revers de rang face au RC Lens et au Paris Saint-Germain.