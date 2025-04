OM ‍: Pierre Ménès outré par ce choix « ‍grotesque ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré de gros problèmes défensifs, l’OM refuse de réintégrer Chancel Mbemba. Un choix grotesque aux yeux de Pierre Ménès, convaincu que l’apport du Congolais serait bénéfique à Roberto De Zerbi.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille au mois de juin, Chancel Mbemba a refusé de quitter le club l’été dernier. Un choix que Pablo Longoria n’a pas digéré, lui qui espérait récupérer une belle indemnité de transfert avec le départ de son international congolais. Résultat des courses, l’OM a frappé fort en écartant de son groupe professionnel l’ancien joueur du FC Porto, pilier de Marseille ces deux dernières années. Une décision qui devait motiver Mbemba à faire ses valises en janvier… ce qui n’a pas été davantage le cas. A l’heure où l’OM rencontre de gros problèmes avec une défense plus fragile que jamais et avec la blessure de son capitaine Leonardo Balerdi, l’idée de réintégrer Mbemba a été évoquée dans la presse. Mais pour l’OM, pas question de revenir sur la décision prise l’été dernier.

Chancel Mbemba va donc terminer la saison 2024-2025 au placard même si son profil correspond totalement à ce qu’il manque à Roberto De Zerbi. Un choix contre-productif et grotesque aux yeux de Pierre Ménès. « Se priver de Mbemba à Marseille, c’est un non-sens footballistique. Juste pour faire un concours de quéquette avec le joueur en lui disant que s’il ne veut pas prolonger, il ne jouera pas de la saison. Le joueur a l’air très près de ses sous et a une idée mercantile de son métier. Il se dit que ce n’est pas grave, il ne joue pas pendant un an mais il prend ses 280.000 euros par mois » a d'abord expliqué Pierre Ménès avant de poursuivre.

Pierre Ménès regrette la mise au placard de Mbemba

« Cette situation est ridicule, elle est néfaste et elle prive l’OM du joueur qui leur manque quand tu vois jouer Marseille. C’est ça qui est incroyable, d’être resté à ce point buté sur tes positions par fierté. On a parlé du PSG avec Rabiot mais cette situation, c’est la même et elle est tout aussi grotesque » a regretté le journaliste sur sa chaîne YouTube. Avec son profil de défenseur central droitier idéalement adapté à un système à trois axiaux, Chancel Mbemba aurait assurément rendu de fiers services à l’OM, d’autant plus qu’il garde une bonne condition physique en jouant avec le Congo. Mais pour Pablo Longoria, ce dossier est clos il est donc définitivement acté que le roc de 30 ans ne remettra pas un pied sur une pelouse de Ligue 1.