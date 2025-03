OM ‍: Après Greenwood, l'autre victime de De Zerbi connait son sort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi n'a pas hésité à faire des choix forts ces dernières semaines. Si la mise à l'écart du 11 de départ de Mason Greenwood a beaucoup fait parler, un autre joueur a été zappé sans ménagement contre le PSG.

La mise à l’écart de Mason Greenwood sur les derniers matchs de l’OM n’est pas passée inaperçue. Le joueur anglais est toujours le meilleur buteur du club cette saison, mais son manque d’implication a été visible sur plusieurs matchs, et Roberto De Zerbi ne lui a clairement pas pardonné ses écarts. Même dans le choc face au PSG avant la trêve, le coach italien a pris une décision forte en l’écartant du 11 de départ. L’ancien de Manchester United n’a toutefois pas été le seul à être touché par le remaniement de « RDZ », qui a également écarté Quentin Merlin. Une mesure prise au profit d’Amar Dedic, et qui avait pour but de surprendre le PSG et d’amener un joueur capable de défendre plus agressivement et plus rapidement que l’ancien nantais.

Merlin remplaçant, l'explication tombe

𝐃𝐞𝐝𝐢𝐜́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐗𝐈 📋



Notre numéro 7️⃣7️⃣ est titulaire avec la 🇧🇦 face à 🇨🇾 ! 💙 https://t.co/A1PYP55pE0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 24, 2025

Selon La Provence, Merlin, sollicité avec les Espoirs ces derniers jours, n’a pas été victime comme Greenwood de son comportement ou de ses errements, mais il s’agissait d’un simple choix technique en fonction de l’adversaire. « Le coach avait besoin de joueurs qui avaient plus de cannes pour jouer en un contre un, des joueurs vifs pour contrer les attaquants rapides du PSG. C'est pour cela qu'il ne l'a pas titularisé », glisse-t-on au sein du club auprès du quotidien local. Un choix qui n’a en tout cas pas payé, mais qui a le mérite de ne pas écarter Merlin des titulaires potentiels pour les prochaines échéances.

Néanmoins, l’arrière gauche a tout de même bien compris que ses performances ne donnaient pas totalement satisfaction à son entraîneur, qui en fait moins un cadre défensif qu’au début de saison, où il lui donnait la responsabilité d’animer le couloir gauche. Les choses vont vite à l’OM, surtout avec la grande exigence de Roberto De Zerbi.