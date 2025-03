Aymeric Laporte va signer à l'OM, tout est prêt ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse espagnole confirme l’intérêt bien réel de l’OM pour Aymeric Laporte, lequel fait office de priorité en défense centrale pour le prochain mercato.

On ignore encore à quelle place va terminer l’Olympique de Marseille en championnat, et si le club phocéen va réussir à accrocher sa qualification en Ligue des Champions, mais les dirigeants planchent déjà sur le prochain mercato. Et au vu des joueurs ciblés, on imagine que Medhi Benatia n’envisage pas une fin de saison catastrophique, avec une qualification en Ligue des Champions qui échapperait aux joueurs de Roberto De Zerbi. Conscient que la défense doit impérativement être renforcée cet été, le board olympien a identifié sa priorité absolue pour le mercato à venir : Aymeric Laporte.

Déjà cité à plusieurs reprises, le nom du défenseur de la Roja évoluant à Al-Nassr fait de nouveau les gros titres, cette fois dans la presse espagnole. Le site Estadio Deportivo confirme en ce début de semaine l’intérêt bien réel de l’Olympique de Marseille pour l’ancien défenseur de Manchester City. « L’un des défenseurs centraux que Marseille prévoit de recruter cet été est l’international espagnol Aymeric Laporte, qui ne continuera pas sa carrière en Arabie Saoudite » révèle le média spécialisé, au détour d’un article sur l’adaptation difficile de Luiz Felipe en Provence.

L'OM insiste pour Aymeric Laporte

Reste maintenant à voir comment un tel transfert sera possible alors que le défenseur central de 30 ans sera encore sous contrat pour une dernière année avec Al-Nassr, où son salaire est colossal (estimé à 8 millions d’euros par an). Les dirigeants de l’OM espéreront par ailleurs un geste de la part d’Al-Nassr pour faciliter un départ, ce que Pablo Longoria peut espérer au vu de la faible utilisation d’Aymeric Laporte en Arabie saoudite, où il n’a débuté que 30% des matchs depuis le début de la saison. La piste du défenseur de la Roja, champion d’Europe avec l’Espagne l’été dernier, est en tout cas plus crédible que jamais pour l’OM, désireux de frapper un gros coup dans ce secteur de jeu avec un joueur d’expérience pour accompagner le capitaine Leonardo Balerdi.