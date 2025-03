Terrible blessure pour un ancien de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frustré par son faible temps de jeu avec l’Olympique de Marseille, Enzo Sternal a quitté le club phocéen au mercato d’hiver.

Le jeune international français des U17 est parti à Anderlecht et son adaptation se déroulait plutôt bien mais elle risque d’être brutalement freinée. Et pour cause, les médiaux locaux révèlent que le milieu offensif s’est gravement blessé au genou à l’entraînement. Les médecins du club d’Anderlecht redoutent une déchirure des ligaments croisés, qui devra être confirmée dans les prochaines heures avec une batterie d’examens. Un énorme coup dur pour cet ancien de l’Olympique de Marseille, si le diagnostic venait à se confirmer.