Gouiri à l'OM, l'Algérie retrouve le sourire

Par Claude Dautel

L'annonce de la signature d'Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille a fait le bonheur de nombreux supporters algériens. Désormais, l'ancien Rennais doit confirmer avec les Fennecs sa forme olympienne.

Les drapeaux algériens sont nombreux au Vélodrome, d'autant plus depuis que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont trouvé un accord avec le Stade Rennais afin qu'Amine Gouiri quitte la Bretagne pour rejoindre l'OM lors du dernier mercato d'hiver. Ayant décidé il y a deux ans de répondre favorablement à l'appel des Fennecs, le natif de Bourgoin-Jallieu compte à présent 12 sélections et a marqué 5 buts avec l'Algérie. Ce vendredi, la formation algérienne se déplace au Botswana dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, et face à un concurrent direct dans son groupe, l'Algérie compte sur un Amine Gouiri au niveau de ses récentes prestations avec l'Olympique de Marseille. L'attente est grande autour de l'avant-centre formé à l'OL, et l'emballement n'est pas loin.

L'OM et l'Algérie, c'est l'heure pour Amine Gouiri

Se confiant dans L'Equipe à quelques heures du match, Nazim Bessol, journaliste algérien et fondateur de Footafrique.com, évoque l'enthousiasme engendré par la signature d'Amine Gouiri à Marseille et surtout l'impact attendu par le grand public concernant ses prestations avec la sélection de Vladimir Petkovic. « Quand il est arrivé avec Djamel Belmadi, c'était seulement un espoir. Mais il y avait énormément d'attente vu son parcours chez les jeunes en France. Et cette attente est toujours présente. Tout le monde chez nous se réjouit de le voir briller à Marseille. Les gens pensent qu'il est arrivé au bon endroit au bon moment. C'est un peu le moment de la confirmation, maintenant, pour lui. Il doit prendre en charge cette équipe même si c'est un gars discret qui ne fait pas de bruit, arrivé limite sur la pointe de pieds », explique notre confrère algérien, qui aura évidemment un oeil attentif à la prestation d'Amine Gouiri ce vendredi au Botswana.