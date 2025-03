Rabiot avec dix gardes du corps, l'OM s'y colle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'accueil du Parc des Princes risque d'être virulent contre Adrien Rabiot. Si le PSG appelle au calme, du côté de l'Olympique de Marseille on va faire front derrière le milieu de terrain.

S'il n'avait pas pesé lors du match aller facilement remporté par Paris au Vélodrome (0-3), Adrien Rabiot espère pouvoir faire taire le Parc des Princes dimanche soir à l'occasion d'un PSG-OM qui sent le souffre. Les supporters parisiens ont clairement décidé de faire payer à Rabiot le prix de son arrivée l'été dernier à l'Olympique de Marseille. La rancune est telle, que la crainte de chants injurieux fait légèrement flipper les dirigeants du club de la capitale, inquiets de l'image que pourrait donner le Paris Saint-Germain dans un match où les regards et les oreilles seront aussi tournés vers les virages du stade parisien. Du côté de l'OM, on sait bien qu'Adrien Rabiot va prendre cher, mais ce vendredi, Valentin Rongier a fait savoir que son coéquipier semblait très zen malgré la vague qui approche.

Rabiot ne tremble pas avant de venir au Parc

En conférence de presse au Vélodrome, puisque l'Olympique de Marseille a organisé l'entraînement en public devant ses supporters, Valentin Rongier a prévenu que toute l'équipe ferait corps avec Adrien Rabiot face à l'ouragan annoncé dans les tribunes du Parc des Princes. « On en a discuté avec Adrien, mais tout cela ne l'affecte pas trop. Cette semaine, on n'a pas senti un Adrien différent des autres semaines. Ce n'est pas lui qui monte au Parc tout seul, c'est nous tous. A l’OM, on est une famille et on va le montrer. On sera à ses côtés si c'est hostile », a précisé l'expérimenté milieu de terrain de l'OM avant ce classique programmé dimanche.

De son côté, Roberto De Zerbi n'a pas voulu en faire des tonnes sur le sujet, faisant seulement remarquer qu'en signant à l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a montré de quel bois il était fait. « Tout me plait de Rabiot. On est chanceux de l'avoir, sa carrière parle pour lui, il n'a rien à prouver. Il voulait venir ici à tout prix, ça démontre la grandeur de sa personnalité », a insisté l'entraîneur italien de l'OM, qui a largement contribué à la signature de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain à Marseille en septembre dernier.