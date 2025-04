L’OM c’est « ‍droit au mur ‍», les supporters écoeurés

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est offert une crise inattendue pour ce printemps et la colère gronde chez les supporters. Certains estiment que leur club prend une très mauvaise direction.

Frank McCourt sera présent dans les tribunes du Vélodrome pour le match contre Toulouse, dans une rencontre disputée sous une tension inattendue après une semaine chaude à Marseille. Roberto De Zerbi n’a pas du tout digéré le match raté de son équipe contre Reims, et est allé au clash avec ses joueurs, en refusant notamment de les entrainer le lundi suivant, après les avoir gardé au centre d’entrainement pour toute la fin du week-end. La mauvaise série pèse clairement dans les esprits, et tout le monde se demande quel sera l’accueil du Vélodrome envers ses joueurs, son entraineur et même son propriétaire qui sera donc présent sur place.

La guerre évitée pour ce dimanche

A priori, selon les informations de La Provence, il n’y aura pas de fronde directe et l’OM sera encouragé comme d’habitude. Aucune banderole vindicative ne devrait être sortie contre Frank McCourt. Mais dans le quotidien local, Rachid Zeroual, figure historique des supporters de l’OM, tient des propos assez étonnants sur la santé du club et la direction que ce dernier prend avec Pablo Longoria. « On est écoeuré, c'est vrai. Mais on est pas là pour partir en guerre alors qu'on est encore dans la course à la qualification en C1. Si on leur met la pression dès l'échauffement et que ça se passe mal sur le terrain, on va nous renvoyer la faute. Ce n'est pas le moment de laver notre linge sale en public, le club va droit dans le mur », a livré l’un des leaders des South Winners, qui n’a certainement pas digéré la fronde entre Pablo Longoria et les supporters qui a éclaté à l’automne 2023 et qui a marqué les esprits au sein de l’OM, au point de provoquer de nombreux départs dans l’organigramme. Depuis, la tension est palpable même si de nombreux fidèles du club phocéen estiment qu’il ne faut pas lâcher leur équipe alors qu’elle peut reprendre la 2e place du classement ce dimanche soir, signe que tout n’est pas si catastrophique.