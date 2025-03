Jonathan David à l'OM, un agent infiltré prépare un miracle

Dans : OM.

Dans quelques semaines seulement, Jonathan David sera en fin de contrat avec le LOSC. L'attaquant canadien ne manque pas de prétendants pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

Jonathan David espère finir la saison avec le LOSC de la meilleure des manières. L'attaquant des Dogues sait qu'il vit très certainement ses derniers mois dans le nord de la France. Son désir est de relever un nouveau défi. Mais le but est de laisser Lille dans une belle position en Ligue 1. Ensuite, il sera venu le temps pour lui de signer dans une nouvelle équipe. Le joueur de 25 ans ne manque de prétendants. En Ligue 1, l'OM fait notamment partie des équipes intéressées par ses services. S'il y a bien un joueur qui aimerait évoluer en club avec Jonathan David, c'est Derek Cornelius.

David bientôt à l'OM, un compatriote vote pour

Ces dernières heures en conférence de presse avant le déplacement de l'OM à Reims, le défenseur phocéen a en effet avoué qu'il adorerait que Jonathan David décide de rejoindre Marseille pour y continuer sa carrière : « Je ne sais pas. Peut-être que Medhi Benatia devrait appeler son agent et essayer de le convaincre. En tant que personne, c’est vraiment un bon gars et un bon joueur. Mais honnêtement, on ne parle pas beaucoup de ce genre de choses. S’il est ouvert à l’idée de venir à Marseille, évidemment que je l’accueillerais à bras ouverts. Mais ces portes ne sont pas encore ouvertes ». En plus de l'Olympique de Marseille, des équipes de Premier League (Arsenal, Tottenham, Manchester United, Chelsea, West Ham, Liverpool ou encore Newcastle) sont également sur le coup pour récupérer Jonathan David. Les Phocéens, s'ils veulent avoir une chance de recruter le Canadien, devront impérativement se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Ce n'est pas encore gagné.