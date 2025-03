OM ‍: Longoria fonce en Espagne se plaindre du football français

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Pablo Longoria purge actuellement une suspension de 15 matchs pour avoir accusé l’arbitrage français de corruption. Le président de l’OM profite de ce temps-là pour en remettre une couche.

Un mois après la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a toujours pas digéré sa lourde sanction. A l’issue de la défaite de son équipe, le président phocéen s’était emporté dans le tunnel de l’Abbé-Deschamps et avait scandé que l’arbitrage français était corrompu. Une situation qui n’est pas très bien passée du côté de la commission de discipline de la LFP, laquelle l’a suspendu pour les 15 prochains matchs de championnat. Le dirigeant espagnol l’a mauvaise et n’a pas hésité à le faire à nouveau savoir. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, Longoria fustige à nouveau l’arbitrage français et s'attaque surtout à la façon dont il est géré, sans que les reproches soient clairement établis.

« Nous donnons tous notre vie pour le football »

« La vérité, et tous ceux qui me connaissent peuvent le dire, je suis très autocritique avec moi-même. La vérité, c'est qu'il y a des situations dans le football, et notamment le football français, qui mènent à la frustration, je ne m'y reconnais pas. La frustration ne vient pas en particulier de l’arbitrage, mais du fait qu’il n’y a pas de confiance dans le système. Je crois que c’est le fruit de conflits que nous vivons, comme en Espagne. Les dirigeants, la Fédération, l'arbitrage... Alors que nous donnons tous notre vie pour le football », a déclaré Pablo Longoria au micro de la Cadena SER.

Une déclaration qui ne va pas améliorer la relation de l’Olympique de Marseille avec le corps arbitral français, même si le président de l'OM fait bien comprendre que cela va plus loin que cela à ses yeux. En attendant, Pablo Longoria continue de regarder les matchs de son club en tribunes.