OM ‍: De Zerbi trahi par Benatia, la tension monte

Par Hadrien Rivayrand

L'OM traverse une grosse crise de résultats en Ligue 1 et va devoir réagir dans les prochaines heures lors de la réception de Toulouse au Stade Vélodrome. Roberto De Zerbi va devoir jongler avec certains problèmes concernant son effectif.

L'OM attaque son sprint final en Ligue 1 avec des doutes dans la tête. Il faut dire que les Phocéens restent sur une série inquiétante de trois défaites de rang en championnat. Leur place dans le top 4 est clairement menacée et une victoire sera cruciale face à Toulouse. L'ambiance au sein du groupe n'est en plus pas des meilleures. Pas mal d'informations pointant du doigt des tensions entre Roberto De Zerbi et ses joueurs sont sorties ces dernières heures. L'Italien demande une exigence de tous les instants à son effectif, quitte à hausser le ton. Globalement, l'ancien de Brighton n'est pas des plus satisfaits de la qualité de ses joueurs, lui qui aurait voulu que le marché des transferts hivernal se passe différemment. Cela n'a pas été le cas, et forcément De Zerbi l'a mauvaise.

De Zerbi l'a vraiment mauvaise

L'Equipe indique en effet ces dernières heures que « le mercato hivernal, qui devait corriger les manques constatés en défense lors de la première partie de saison, n'a rien arrangé ». De Zerbi voulait notamment l'arrivée de trois nouveaux défenseurs l'hiver dernier. Mais au final, il y aura eu deux départs (Lilian Brassier et Bamo Meïté) pour une seule arrivée : Luiz Felipe. Ce dernier est actuellement en convalescence, ce qui empêche De Zerbi de pouvoir compter sur ses services.

Résultat, avec la récente blessure de Leonardo Balerdi à Reims, Derek Cornelius n'est plus que le seul défenseur central de métier restant à Marseille pour la réception de Toulouse. Inacceptable pour l'entraîneur phocéen, qui va tout de même devoir trouver les bonnes solutions pour glaner les trois points face au Téfécé, sous peine de plonger un peu plus dans la crise. Ensuite, en fin de saison, il sera venue l'heure de faire les comptes avec sa direction.