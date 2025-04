Mutinerie à l'OM, le club répond ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Neal Maupay puis Roberto De Zerbi ont réagi ce vendredi midi aux dernières informations chaudes concernant l’actualité de l’OM, et ont fermement démenti l’information selon laquelle les joueurs olympiens ont frôlé la mutinerie lundi, deux jours après la défaite à Reims.

L’actualité est agitée à l’Olympique de Marseille, où une mutinerie a été évoquée par L’Equipe dans son édition du jour. Pour le quotidien national, les joueurs olympiens et Roberto De Zerbi ont vécu un début de semaine agité, à tel point que l’entraîneur italien aurait refusé de les entraîner, ce à quoi les joueurs ont répondu qu’ils n’iraient pas sur le terrain si leur coach refusait d’animer la séance. Tout est finalement rentré dans l’ordre après l’intervention divine de Medhi Benatia, et la conférence de presse de Neal Maupay et de Roberto De Zerbi ce vendredi était par conséquent très attendue. Premier à passer devant les journalistes, l’ex-attaquant de l’OGC Nice et de Brighton a fermement démenti l’information selon laquelle les joueurs olympiens ont menacé de ne pas s’entraîner.

« Il n'a jamais été question de ne pas s'entrainer. Je n'ai pas du tout pensé à Knysna, le bus, la lettre. On a mis les choses au clair et je suis sûr que ça va nous servir. Je repense à la défaite contre Auxerre à domicile en novembre, on était parti en stage après et il s'était passé des choses dans le groupe. Après cet épisode, on a eu notre meilleur passage de la saison. Les choses ont été dites mais il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner. (...) Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer la Ligue des champions et ce serait débile de ma part de dire ‘j’abandonne’ » a livré Neal Maupay, tentant de déminer le terrain avant le passage de son entraîneur face aux médias. Roberto De Zerbi s’est ensuite présenté face à la presse, tentant à son tour de calmer l’ambiance de crise qui couve sur Marseille et confiant qu’il était toujours focalisé à 100% sur le redressement sportif de l’équipe.

De Zerbi assure avoir toujours les joueurs avec lui

« Aujourd’hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de l'OM parce que j'adore les polémiques. J'ai très mal vécu cette semaine comme tout le monde. Je dois tirer le meilleur de mes joueurs. Les choses de cette semaine sont normales et arrivent dans tous les vestiaires. A Marseille, ça sort mais ailleurs non. Le club était d'accord parce que Pablo était dans la réunion et m'a toujours soutenu. Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, des joueur qui n'aiment pas beaucoup parlé, tous sont venus me parler et me montrer qu'ils étaient avec moi. Je n'accepte pas qu'on fasse les choses en-deçà de notre niveau maximum. J'essaie toujours de mener l'OM vers l'objectif final même si certains d'entre vous me font passer pour un criminel. J'ai parfois été trop gentil avec les joueurs. Benatia, qui aurait eu un rôle de médiateur, est parfois plus dur avec les joueurs. Lire ce genre de choses m'a énervé. Dire que les joueurs sont contre moi c'est faux. Je serais toujours le premier à défendre les joueurs, je leur demande juste de donner le maximum tout le temps » a livré Roberto De Zerbi, démentant l'information selon laquelle une partie du vestiaire s'est retournée contre lui cette semaine. Les joueurs et l'entraîneur italien seront en tout cas très attendus ce dimanche face à Toulouse dans un Vélodrome qui ne tolèrera pas une nouvelle défaite alors que le sprint final est bien lancé en Ligue 1.