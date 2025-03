OM ‍: Maupay était ciblé par les Lensois

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens a fait fort il y a quelques jours en Ligue 1 en allant gagner du côté du Stade Vélodrome contre l'OM. Après leur succès, les Sang et Or s'en sont donnés à coeur joie pour chambrer les Phocéens.

Le RC Lens va tenter de finir fort la saison après des semaines d'incertitude. La récente victoire contre l'OM au Stade Vélodrome a notamment donné de la confiance au collectif de Will Still. Ce soir-là, les joueurs lensois n'avaient pas hésité à se payer le club phocéen, notamment par l'intermédiaire de Tom Pouilly, qui avait diffusé Les Corons dans les couloirs du stade avec une enceinte audio. De quoi d'ailleurs provoquer une énorme colère de Roberto De Zerbi. Cependant, les joueurs de Lens assument totalement leur attitude, qui était une réponse à celle de Neal Maupay suite au match aller...

Thomasson s'explique, Maupay était concerné

Sur l'antenne d'RMC ces dernières heures, Adrien Thomasson a en effet indiqué : « Moi, je n’étais pas là, j’étais suspendu pour ce match. Mais ce qui est vrai et ce que je dois vous avouer, c’est qu’on avait été bien piqués au match aller quand Neal Maupay avait mis Les Corons dans sa story Instagram (…). On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner ». Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Neal Maupay trolle souvent les adversaires qu'il croise lorsque les Phocéens gagnent. De quoi provoquer logiquement de la rancoeur. Pas sûr aussi que cela amuse beaucoup sa direction. Dans quelques jours, l'OM sera en déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Les Marseillais ont besoin de relancer la machine contre un adversaire en difficulté après leur défaite contre le PSG lors du Classique. Il en va de leur place au classement, clairement menacée par la concurrence après quelques faux pas regrettables en Ligue 1.