Gros coup dur confirmé pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Taulier du milieu de terrain de l'OM, Pierre-Emile Hojbjerg ne sera pas du rendez-vous de dimanche soir au Parc des Princes. Le Danois est blessé au mollet gauche et va manquer la compétition pour plusieurs semaines. Il n’y aura donc pas de matchs internationaux pour l’ancien de Tottenham, qui ne sera probablement pas non plus présent à la reprise. « L'absence d'Hojbjerg ? Elle fait mal, c'est sûr. Mais c'est aussi important de se dire qu'on a des joueurs, dont moi pour pallier à son absence », a tenté de relativiser Valentin Rongier, qui sait que le milieu de terrain de l’OM n’aura pas forcément le même impact pour le match de dimanche face au PSG.