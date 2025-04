35 millions pour Luis Henrique, deux clubs disent oui

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Malgré sa saison correcte, Luis Henrique ne sera pas conservé par l'OM en raison de son comportement et de son niveau trop irrégulier. L'occasion de faire une vente colossale grâce à l'aide des Anglais.

L’OM est-il en train de préparer un petit braquage en vue de cet été, avec la vente de Luis Henrique ? Mehdi Benatia s’affaire en tout cas et il a rencontré les dirigeants de l’Inter Milan et du Bayern Munich pour la potentielle vente de l’homme de couloir brésilien. Depuis son deuxième passage à Marseille, l’ancien de Botafogo a retrouvé une certaine réussite, et une maturité physique qui lui permet de poser des gros problèmes aux adversaires sur les côtés où il est utilisé. La bonne passe de l’OM en première partie de saison, il en a une certaine part de responsabilité. Mais dernièrement, c’est plus son comportement et son manque d’effort collectif qui agacent Roberto De Zerbi, pour qui Luis Henrique ne devrait pas rester plus longtemps que cela à Marseille s’il continue sur cette voie-là.

L'Inter ne s'aligne pas, les Anglais si

L’idée pour l’OM est donc de profiter de son jeune âge (23 ans) et de sa saison plus que correcte pour réaliser une belle vente, lui qui avait été recruté pour 8 millions d’euros en 2020. Le joueur a récemment prolongé jusqu’en juin 2028 avec Marseille, et possède donc un contrat en béton. Pablo Longoria en demanderait une somme de 30 à 35 millions d’euros, même si l’Inter Milan a déjà fait savoir qu’il était hors de question de monter aussi haut.

En revanche, Goal affirme que deux clubs anglais n’auront aucun problème pour s’aligner sur cette somme. Il s’agit de Nottingham Forest, bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, et Newcastle, qui sera européen la saison prochaine. Deux clubs de Premier League capables d’avoir de gros moyens pour recruter, et qui pourraient faire le bonheur de l’OM au mercato avec l’une des plus grosses ventes de son histoire si cette opération venait à aller au bout.