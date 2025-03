OL ‍: Veretout balance encore sur l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a décidé il y a quelques mois de se séparer de Jordan Veretout. Un coup dur pour le joueur, qui a depuis rebondi du côté de l'OL.

Tout va vite dans le monde du football et Jordan Veretout en a fait l'amère expérience il y a quelques mois. En effet, Roberto De Zerbi ne comptait pas sur ses services et a poussé pour son départ. L'international français avait la cote en France et a pu signer du côté de l'OL. A Lyon, le milieu de terrain peut apporter toute son expérience du haut niveau et continuer de jouer l'Europe. Il aurait néanmoins aimé une autre fin avec l'Olympique de Marseille. Surtout qu'il avait été recruté pour s'inscrire dans la durée. Au final, Veretout n'aura joué que deux ans à Marseille.

Veretout l'a encore mauvaise

Ces dernières heures lors d'un entretien accordé à Free, l'ancien de Nantes est revenu sur son départ de la cité phocéenne. Pour lui, l'OM n'a pas été 100% classe : « Mon arrivée à Lyon, ça s’est fait au dernier moment. Le mercato a été compliqué. Je pensais avoir fait deux bonnes saisons à Marseille, j’avais tout donné, je n’ai jamais triché. Quand on m’a appelé pour me dire que j’étais hors projet, ça m’a un peu choqué. Je n’avais pas trop l’intention de partir. Il a fallu que je rebondisse et ça a été très vite avec Lyon. Le coach (Pierre Sage) m’a appelé, il m’a conforté dans mon choix. C’était important pour moi d’avoir ce ressenti, de savoir que le coach me voulait vraiment ». Depuis son arrivée chez les Gones, Veretout a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues. La récente arrivée de Paulo Fonseca en lieu et place de Pierre Sage sera un défi pour lui. Pour le moment, le Portugais compte sur lui, surtout pour venir apporter en seconde période en sortie de banc.