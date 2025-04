Fiasco en vue à l'OM, ce club se frotte les mains

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit des turbulences importantes depuis quelques semaines. Les mauvais résultats du club phocéen pourraient finir par avoir des répercussions assez fortes sur le prochain mercato estival.

Les fans et observateurs de l'OM commencent à être assez inquiets concernant la fin de saison du club phocéen. Les hommes de Roberto De Zerbi restent sur une série de trois défaites de suite en championnat. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ne sont plus dauphins et leur place en Ligue des champions est clairement menacée. Dans les prochaines semaines, il faudra en plus faire avec pas mal d'absences en défense. Beaucoup de voyants sont donc au rouge et l'OM aura cruellement besoin de ses meilleures individualités pour repartir de l'avant. Luis Henrique en fait partie. Le Brésilien réalise un très bon exercice. Assez pour impressionner Roberto De Zerbi mais également des clubs huppés d'Europe.

Luis Henrique cartonne, l'OM sous la menace de l'Inter

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'Inter vient en effet de venir aux nouvelles concernant Luis Henrique. Le club lombard adore le profil du joueur marseillais, jugé parfaitement compatible au style de jeu de l'Inter par Simone Inzaghi. Si les Italiens veulent signer Luis Henrique, il faudra néanmoins mettre le prix. Les Phocéens ne braderont par leur joyau, estimé à quelque 20 millions d'euros. En plus de l'Inter, d'autres équipes ont également un oeil sur le joueur de 23 ans. Nul doute que d'être courtisé par les leaders de la Serie A saura donner de la confiance à Luis Henrique dans le sprint final. Le Brésilien revient de loin. Cette saison avec l'Olympique de Marseille, le natif de Joao Pessoa a trouvé le chemin des filets à 9 reprises pour 7 passes décisives délivrées en 29 matchs disputés toutes compétitions confondues.